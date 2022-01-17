كيف تخفي أو تعطل علامة online لحسابك على انستغرام؟

الوكيل الاخباري- لا يعرف الكثير من المستخدمين أن منصة انستغرام تكشف للأشخاص الذين تتابعهم آخر مرة كنت فيها نشطًا على التطبيق، حيث تكشف ميزة "حالة النشاط" في انستغرام حالتك على الإنترنت على منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta.





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وتتوفر ميزة مماثلة أيضًا على منصات المراسلة الأخرى مثل - WhatsApp وFacebook Messenger، حيث يعرض خيار الحالة المستخدمين الذين لديك DMed ، وآخر مرة كنت نشطًا فيها وما إذا كنت نشطًا حاليًا.



وإذا تبعك شخص ما ولكنك لا تتابعه، فمن المحتمل أنه لن يتمكن من رؤية نشاطك، حيث يمكنك أيضًا العثور على حالة متابعيك عندما تذهب إلى الرسائل المباشرة الخاصة بك.

وعلى الرغم من تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي على جميع حسابات انستغرام ، فمن الأفضل التحقق منها وتوخي الحذر، ومن خلال تعطيل مؤشر انستغرام عبر الإنترنت ، يمكنك التصفح بحرية عبر النظام الأساسي دون الخوف من المتابعة.





المصدر: لبنان24



