كيف تخفي شاشة هاتفك عن أعين الآخرين؟

11:58 ص

الوكيل الإخباري- أصبحت لاصقات حماية الخصوصية للشاشات حلاً عملياً لحماية بيانات المستخدمين أثناء استخدام الهواتف في الأماكن العامة، خاصة مع تزايد الاعتماد عليها في المعاملات الشخصية والمالية والمهنية. اضافة اعلان





وتعتمد هذه اللاصقات على تقنية الستائر المجهرية (Micro Louver)، التي تسمح برؤية الشاشة بوضوح للمستخدم مباشرة، بينما تحجب المحتوى عن الأشخاص الذين ينظرون إليها من الجوانب.



إلى جانب حماية الخصوصية، توفر اللاصقات طبقة إضافية ضد الخدوش، لكنها قد تقلل من سطوع الشاشة وتؤثر في وضوح الرؤية عند النظر إليها من زوايا مختلفة.



ويعد هذا النوع من الحماية خياراً مناسباً لمن يستخدمون هواتفهم في الأماكن العامة أو يتعاملون مع معلومات حساسة، رغم بعض التنازلات في جودة العرض.





