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الثلاثاء، 10-11-2020 11:26 ص

كيف ترسل رسالة ذاتية الاختفاء على تطبيق انستغرام !

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الوكيل الإخباري _ يتيح تطبيق "انستغرام" ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء والتي قد يجهلها الكثير من المستخدمين ، حيث انها التي تتيح امكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التى تختفي تلقائيًا بعد مدة زمنية معينة .

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حيث انه بمجرد أن يفتح المتلقي الصورة أو الفيديو المختفي، لن يكون مرئيًا بعد ذلك فى صندوق الوارد الخاص به ما لم يقم المرسل بتمكين ميزة إعادة تشغيل الرسالة.

 

تعرف على كيفية استخدام الميزة على انستغرام :

- افتح خيار الرسائل المباشرة .

 

-حدد جهة اتصال من الدردشات الحالية أو المجموعة أو جهة اتصال جديدة من قائمة جهات اتصال انستغرام . 


- اضغط فوق أيقونة الكاميرا واضغط عليها لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل مقطع جديد، ويمكنك أيضًا إضافة الفلاتر، والرموز التعبيرية، والملصقات والتأثيرات الأخرى حسب اختيارك.

 

- قم بالتمرير أفقيًا للاختيار من بين الخيارات الثلاثة وهى عرض أول مرة أو السماح بإعادة التشغيل أو الاحتفاظ بالمحادثات.


-اختر عرض مرة واحدة، إذا كنت تريد إرسال رسالة ذاتية الاختفاء، واختر السماح بإعادة التشغيل، إذا كنت تريد تكرار مقطع الفيديو أو الصورة، واختر احتفظ بالدردشة فى الدردشات، إذا كنت تريد إرسال رسالة عادية.


-اضغط فوق إرسال فى الجزء السفلي من الشاشة.

المصدر : اليوم السابع

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