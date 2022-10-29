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السبت، 29-10-2022 03:57 م

كيف تزيل التغريدات المعاد نشرها من جدول تويتر الزمني

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الوكيل الإخباري-إعادة التغريد هي طريقة تويتر لمشاركة المحتوى أو إعادة نشره، حيث تتيح لك هذه الميزة مشاركة تغريدة على مخططك الزمني مع جميع متابعيك بنقرة واحدة.

وفي بعض الأحيان قد يتملئ جدولك الزمني على موقع تويتر بتغرديات لا تندرج تحت قائمة اهتماماتك لذلك قد ترغب في إزالتها أو إخفائها.

فيما يلي كيفية إزالة جميع التغيرات المعاد نشرها من مخططك الزمني، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

1. افتح تطبيق تويتر أو قم بزيارة تويتر على متصفحك.
2. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث. أو اضغط على صورة الملف الشخصي على الهاتف المحمول.
3. حدد الإعدادات والدعم.
4. انقر فوق الإعدادات والخصوصية والخصوصية والأمان والكلمات المكتومة.
5. انقر أو اضغط على زر علامة الجمع لإضافة كلمة جديدة مكتومة.
6. أدخل "RT @ username" في الحقل بدون علامات اقتباس.
7. قم تبديل إيقاف الإخطارات.
8. انقر فوق حفظ.



أيضاً، يتيح لك تويتر رسمياً إيقاف تشغيل التغريدات من حسابات محددة تتابعها. لإخفاء إعادة التغريد عن شخص ما:

1. قم بزيارة ملف تويتر الخاص بهم.
2. انقر أو اضغط على قائمة النقاط الثلاث في أندرويد أو رمز الترس في iOS.
3. انقر أو اضغط على إيقاف تشغيل إعادة التغريد.
يمكنك تكرار هذه الخطوات مع العديد من الملفات الشخصية كما تريد.

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