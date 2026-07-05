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كيف تستعيد سرعة هاتفك بخطوات سهلة؟

ثصضق
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   إذا أصبح هاتفك أبطأ من المعتاد، فلا تتسرع في استبداله، إذ يمكن تحسين أدائه عبر خطوات بسيطة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.اضافة اعلان


ينصح الخبراء بحذف التطبيقات غير المستخدمة التي تستهلك الذاكرة والموارد في الخلفية، بالإضافة إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) للتطبيقات التي تعاني من بطء، دون التأثير على البيانات الشخصية.

كما يُوصى بإعادة تشغيل الهاتف كل بضعة أيام لإغلاق العمليات العالقة، وتحديث التطبيقات ونظام التشغيل للاستفادة من إصلاحات الأخطاء وتحسين الأداء.

ويُعد ترك مساحة تخزين فارغة تتراوح بين 15 و20% من سعة الجهاز عاملًا مهمًا للحفاظ على سرعة الهاتف وكفاءته.
 
 


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