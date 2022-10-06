كيف تعرف أن حسابك في فيسبوك مراقب من آخر ؟

الوكيل الإخباري-إذا كنت تشك أن حسابك قد تعرض للهاكرز أو أن حسابك في فيسبوك Facebook مراقب ولا تعرف كيف يمكنك أن تعرف إذا كان حساب الفيسبوك مخترق أو مراقب، فإليك أسهل طريقة تعلم بها إذا كان حسابك مراقب أو مخترق :

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1- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2- اضغط على السهم في الجزء العلوي الأيمن.

3- من القائمة، اختر (الإعدادات) Settings.

4- انتقل إلى (الأمان وتسجيل الدخول) Security and Login.

5- في الجزء العلوي، سترى قائمة بالأجهزة التى قمت من خلالها بتسجيل الدخول إلى حسابك خلال الفترة الأخيرة؛ ومتى كانت نشيطة.

6- اضغط على (عرض المزيد) See More، لفتح تلك القائمة ومراجعة الجلسات القديمة.

احتياطات يجب اتخاذها في حالة اختراق حساب فيسبوك



١-تغيير كلمة المرور



2- إزالة التطبيقات المشكوك فيها



3- الإبلاغ عن الاختراق



إذا وجدت أن حسابك لم يُخترق، ولكنه بدأ بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أصدقائك، فيجب عليك الإبلاغ عن ذلك الى إدارة فيسبوك.



4- التحكم في الضرر

بعد القيام بكل ما فى وسعك لاستعادة السيطرة على حسابك في فيسبوك ومنع المزيد من الضرر، أخبر أصدقائك وعائلتك بما حدث، حيث تعتبر هذه الخطوة احترازية في حالة إساءة المخترق لاستخدام حسابك.



وإذا لم تتمكن حاليًا من الوصول إلى حسابك، فاتصل بأصدقائك في فيس بوك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، أو عبر البريد الإلكتروني، أو اطلب من صديق مشترك إبلاغهم عبر فيسبوك.



صدى البلد