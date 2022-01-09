الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 02:25 م

كيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته؟

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الوكيل الإخباري - اخبر يفغيني كاشكين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية، وكالة "برايم" أنه لم يعد بإمكان الهواتف الذكية الحديثة، وخاصة تلك الرخيصة، التباهي بعمر خدمة طويل.

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وتحدث كاشكين عن كيفية فهم أن الوقت قد حان لتغيير الجهاز.

 

وينصح الخبير لإطالة عمر الهاتف الذكي، يجب عليك اتباع قواعد بسيطة: حذف التطبيقات غير الضرورية، وتنظيف الذاكرة بشكل دوري من "القمامة"، وكذلك إعادة تشغيل الأداة بانتظام وإعادة شحنها عند مستوى شحن بطارية بنسبة 20 في المئة.

 

لبنان 24 

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