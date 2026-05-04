كيف تعمل مفاتيح المرور ولماذا تُعد أكثر أمانًا؟

الوكيل الإخباري- تشهد تقنيات تسجيل الدخول تطورًا ملحوظًا مع ظهور ما يُعرف بمفاتيح المرور (Passkeys)، التي بدأت كبرى شركات التكنولوجيا في اعتمادها كبديل حديث لكلمات المرور التقليدية.

ويأتي هذا التحول في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سرقة بيانات المستخدمين عبر أساليب مثل التصيد الاحتيالي.



مفاتيح المرور هي وسيلة تسجيل دخول حديثة تتيح للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم دون الحاجة إلى كتابة كلمة مرور. وبدلًا من ذلك، يعتمد المستخدم على وسائل التحقق الموجودة في جهازه، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN.



وتعتمد هذه التقنية على ما يُعرف بالتشفير بالمفتاح العام، بحيث يتم إنشاء مفتاحين: أحدهما خاص يبقى محفوظًا على جهاز المستخدم، وآخر عام يتم تخزينه على خوادم الخدمة. وعند محاولة تسجيل الدخول، يرسل الموقع طلب تحقق إلى جهاز المستخدم.



وبعد ذلك، يؤكد الجهاز بدوره الهوية باستخدام وسيلة بيومترية أو رمز سري، ثم يُستخدم المفتاح الخاص لإثبات الهوية دون إرسال أي بيانات حساسة عبر الإنترنت. وتعني هذه العملية أن المستخدم لا يشارك سرًا يمكن سرقته، كما هو الحال مع كلمات المرور، بل يثبت هويته بطريقة مشفّرة وآمنة.



أكثر أمانًا

تُعد مفاتيح المرور أكثر أمانًا لعدة أسباب، أبرزها أنه لا يمكن سرقتها عبر هجمات التصيد الاحتيالي، لأنها لا تُكتب أو تُشارك، ولا يمكن إعادة استخدامها عبر مواقع متعددة، ولا تتأثر في حال اختراق قواعد بيانات المواقع. فحتى في حال تعرض موقع للاختراق، لا يحصل المهاجمون إلا على مفتاح عام غير مفيد دون المفتاح الخاص الموجود على جهاز المستخدم.



انتشار تدريجي

رغم المزايا الكبيرة، لا تزال مفاتيح المرور في مرحلة الانتشار التدريجي. وقد بدأت شركات كبرى مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت بدعمها ضمن أنظمتها وخدماتها، ما يشير إلى توجه واسع نحو الاستغناء عن كلمات المرور مستقبلًا.