كيف تلتقط أفضل صور ليلية بهاتفك؟

الوكيل الإخباري - يشكل التقاط صور ليلية بدقة عالية تحدياً كبيراً نظراً لظروف الإضاءة المنخفضة، ولكن هناك بعض الحيل التي تساعد على ذلك.



وبغض النظر عن الطريقة التي تختارها لالتقاط صورك في إعدادات الإضاءة المنخفضة، فأنت تريد الاحتفاظ بالأشياء ثابتة تماماً لأطول فترة ممكنة، وذلك بسبب وجود إضاءة أقل.



وللحصول على أفضل اللقطات الثابتة بعد غروب الشمس، قد ترغب في استخدام حامل ثلاثي القوائم أو ضبط هاتفك على سطح مستوٍ وثابت حيث يمكنه الجلوس في وضع مستقيم. وهناك أيضاً مجموعة متنوعة من تطبيقات الهواتف الذكية التي يمكنها تبسيط عملية التقاط صور رائعة منخفضة الإضاءة.

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وهناك بعض تطبيقات الهواتف الذكية الرائعة التي يمكن أن تجعل التصوير الليلي قابلاً للتطبيق، بدءاً من تطبيق Neuralcam iPhone الذي يقوم بعمل جيد جداً في إضاءة الصور، حتى عندما لا تكون قادراً على تثبيت هاتفك الذكي بحامل ثلاثي القوائم أو سطح مستو. ويعد إعداده أمراً بسيطاً جداً ولا يكلف سوى 5 دولارات في متجر التطبيقات، وهي قيمة منخفضة نظراً لجودة الصور التي ينتجها حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.



ومن الممكن أيضاً التقاط صور عالية الجودة باستخدام التطبيقات التي تتيح لك اللعب بسرعة الغالق وقيم ISO ولكن ضع في اعتبارك هذه القاعدة العامة: كلما زاد التعرض للضوء، كانت صورتك أفضل. ومن المهم أيضاً أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كنت في حالة حركة بالنسبة لموضوعك أم لا. على سبيل المثال، إذا كنت تلتقط صوراً للنجوم، فإن مصراعاً مدته 30 ثانية يكون بطيئاً بدرجة كافية لإحداث بعض التشويه في النجوم بسبب سرعة مدار الأرض.

وقد تختار أيضاً التقاط صورك بتنسيق RAW ذو المظهر النظيف بشكل واضح ثم موازنتها بشكل أكبر في أدوبي لايت روم والذي يعمل أيضاً على أندرويد وآي أو إس.



الحوامل الثلاثية هي المفتاح

يعد شراء حامل ثلاثي القوائم لهاتفك الذكي فكرة ذكية إذا كنت تخطط للقيام بالكثير من التصوير الليلي أو التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة، وذلك ببساطة لأنك لن تقلق أبداً بشأن اهتزاز اليدين أو الحركات غير المقصودة الأخرى. و إذا كان عليك أن تمسك بهاتفك فحافظ على تنفسك ثابتاً بدرجة كافية بحيث تتحرك يداك بأقل قدر ممكن، ثم التقط في نهاية الزفير بالضغط على الزر بخفة قدر الإمكان.

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