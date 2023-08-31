كيف تمنع آبل من جمع بيانات جهاز آيفون الخاص بك؟

الوكيل الإخباري- تعد أداة "التحليلات والتحسينات" في إعدادات جهاز آيفون إحدى الميزات التي تجمع أشكالاً مختلفة من البيانات، لتتمكن آبل من معالجتها واستخدامها للحصول على وظائف أفضل للجهاز.



وتشمل هذه البيانات، صحة بطارية آيفون وسعة التخزين، وبيانات الاستخدام التي تشير إلى عدد المرات التي تستخدم فيها تطبيقاً ما، أو إعداداً ما، أو ميزة ما، ومقدار الوقت الذي تقضيه عليها.

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البيانات التي يتم جمعها لا تحدد هويتك شخصياً، وتتم إزالة جميع التفاصيل الشخصية قبل إرسال التقارير التحليلية إلى آبل. ولا تسجل أداة “التحليلات والتحسينات” التفاصيل الشخصية التي تضعها في التطبيق، أو مواقع الويب التي تتصفحها، أو جهات الاتصال والرسائل الخاصة بك.



ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه إذا قمت بتمكين خدمات الموقع، فيمكنها تتبع موقع جهازك، كما يمكنها جمع عينات الصوت والإملاء، إذا قمت بتمكينها.

كيف تعطل أداة التحليلات والتحسينات على آيفون



إذا لم تكن مرتاحاً لمشاركة هذه المعلومات مع آبل، فيمكنك ببساطة تعطيل هذه الميزة. وسيكون لديك 3 خيارات:



إذا كنت موافقاً على جمع جميع البيانات التحليلية، ولكنك تفضل الحفاظ على خصوصية موقعك، فيمكنك تعطيل هذه الميزة في خدمات الموقع بشكل منفصل، أو تعطيل خدمات الموقع تماماً.



إذا كنت موافقاً على جمع معظم البيانات التحليلية ولكنك ترغب في منع بعضها، فيمكنك تعطيل فئات معينة من البيانات التحليلية، أما إذا كنت تفضل عدم جمع أي بيانات على الإطلاق، فيمكنك تعطيل الميزة بشكل كامل.

لتعطيل تحليلات آيفون، اتبع الخطوات التالية:



- افتح الإعدادات وانتقل إلى الخصوصية والأمان.

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على التحليلات والتحسينات.

- سترى الآن مجموعة من أدوات التبديل والميزات التي تتيح لك تعطيل بيانات آي كلاود والسجلات الصحية والسلامة، قم بتبديل ما تراه مناسباً.

- لتعطيل كل شيء، قم بإيقاف تشغيل زر التبديل لـ "مشاركة تحليلات آيفون" في الجزء العلوي مباشرة.



إذا كنت تريد تعطيل تحليلات آيفون من خدمات الموقع، فإليك الخطوات التي يتعين عليك اتباعها:



- افتح الإعدادات وانتقل إلى الخصوصية والأمان.

- اضغط على خدمات الموقع في الأعلى.

- قم بالتمرير إلى الأسفل، ثم انقر فوق خدمات النظام.

- قم بإيقاف تشغيل تحليلات آيفون ضمن تحسين المنتج.



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