الخميس 2026-07-16 11:38 ص

كيف تميّز صور الذكاء الاصطناعي المزيفة؟

ثصصضص
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح التمييز بين الصور الحقيقية والمولدة رقمياً أكثر صعوبة، إلا أن خبراء يؤكدون أن هناك علامات تساعد على كشف الصور المزيفة.اضافة اعلان


ومن أبرز هذه العلامات: تشوه الأصابع أو اليدين، وخلفيات غير منطقية أو ضبابية، وعدم تناسق الإضاءة والظلال، إضافة إلى أخطاء في تناظر الملامح أو اندماج الإكسسوارات مع الجلد بشكل غير طبيعي.

ويشير الخبراء إلى أن هذه التفاصيل، رغم تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا تزال تساعد المستخدمين على اكتشاف الصور المضللة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
 
 


gnews

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