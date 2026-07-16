كيف تميّز صور الذكاء الاصطناعي المزيفة؟

ومن أبرز هذه العلامات: تشوه الأصابع أو اليدين، وخلفيات غير منطقية أو ضبابية، وعدم تناسق الإضاءة والظلال، إضافة إلى أخطاء في تناظر الملامح أو اندماج الإكسسوارات مع الجلد بشكل غير طبيعي.
ويشير الخبراء إلى أن هذه التفاصيل، رغم تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا تزال تساعد المستخدمين على اكتشاف الصور المضللة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
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