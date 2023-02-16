كيف تنقذ جهاز لابتوب سقط عليه الماء؟

الوكيل الإخباري - لا شك أن سقوط الماء والسوائل الأخرى على جهاز اللابتوب يشكل كابوساً للمستخدمين، فعند حدوث ذلك يمكن أن يتعرض الجهاز للتلف، ويتوقف عن العمل.

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ولحسن الحظ هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها بسرعة بعد انسكاب الماء على اللابتوب ليعمل من جديد.



ماذا تفعل عند سكب الماء على الكمبيوتر المحمول؟

عندما تسكب سائلاً على الكمبيوتر المحمول، يكون الوقت جوهرياً. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول وإزالة كابل الطاقة والبطارية (إن أمكن). ثم اتبع الخطوات التالية لمحاولة التخفيف من أي ضرر ناتج عن الانسكاب، بحسب موقع ديجيتال تريندز.



الخطوة 1: قم بإزالة جميع المكونات القابلة للفصل بسهولة. افصل الماوس وأي كبلات وقم بإزالة أي محركات أقراص فلاش وأقراص DVD. اترك الكمبيوتر المحمول مفصولاً عن أي ملحقات.



الخطوة 2: قم بتجفيف الجزء الخارجي من جهازك. افتح الكمبيوتر المحمول بقدر ما تستطيع، أمسكه رأساً على عقب للسماح بتصريف أي سائل متراكم، واستخدم منشفة ماصة أو قماشاً ماصاً خالياً من النسالة لمسح الأسطح المبللة حتى تجف. لا تحاول تجفيف الكمبيوتر باستخدام الهواء الساخن القسري من مسدس حراري أو مجفف شعر.



الخطوة 3: نوع السائل الذي انسكب مهم. الماء هو الأقل حمضية، في حين أن السوائل السكرية أكثر قدرة على التوصيل، ويمكن أن تتسبب بسرعة في تلف دائم للمكونات الداخلية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، إذا سكبت حمضياً، فالأفضل أخذ الجهاز إلى ورشة إصلاح ، أو من الناحية المثالية، الاستفادة من الضمان للحصول على بديل.



إذا سكبت الماء على الكمبيوتر المحمول، أو لم تتمكن من إصلاحه، يمكنك محاولة تجفيفه بنفسك. جرب وضع الكمبيوتر المحمول في مكان دافئ (ليس ساخناً) وجاف، واتركه هناك لمدة 24-48 ساعة. من الناحية المثالية، افتحه بأفضل ما يمكنك عن طريق فتح الغطاء وإزالة أي لوحات غير ضرورية. تجاهل الأفكار التقليدية مثل أكياس الأرز، لأنها قد تسبب مشاكل أكثر من فوائدها، ولكن تشغيل مزيل الرطوبة في المكان أو الغرفة التي يوجد بها الكمبيوتر المحمول يمكن أن يساعدك.



إذا حاولت تشغيل جهاز الكمبيوتر قبل أن يصبح جافاً، فيمكن أن يتسبب ذلك في حدوث قصور هائل في نظام الجهاز، ويدمر جهاز الكمبيوتر المحمول تماماً، لذا تأكد من تركه لمدة يوم على الأقل.



تفكيك الكمبيوتر المحمول

في حين أن فتح وإزالة المكونات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة السابقة كان أمراً سهلاً ، إلا أن هذا ليس هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة. لا تحاول تفكيك أي شيء ما لم يكن لديك طراز كمبيوتر محمول قديم غير ملتصق معاً بشكل أساسي. ومع ذلك، إليك بعض الخطوات التي يمكنك تجربتها إذا كان الكمبيوتر المحمول يسمح بذلك.



الخطوة 1: إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، وكان الكمبيوتر المحمول يسمح بذلك، فقم بإزالة البطارية. تتم إزالة البطارية عادةً عن طريق الضغط على مفتاح أو زر على الجانب السفلي من جهاز الكمبيوتر.

الخطوة 2: إذا كنت قلقاً بشأن تسرب السوائل إلى النظام بأكمله - إلى مكونات مثل الذاكرة ومحرك التخزين - فيمكنك إزالتها أيضاً. في بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ستجد لوحات تسمح بإزالتها من الجانب السفلي. ومع ذلك، في معظم الحالات، يجب عليك استخدام مفك براغي لإزالتها. للذاكرة، اضغط على المشابك الجانبية لإخراج كل منها. باستخدام محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة أو محرك الأقراص الثابتة، من المحتمل أن تحتاج إلى فك المزيد من البراغي لتحريره من الإطار. تأكد من فصله عن منافذ أو كبلات توصيل الطاقة والبيانات بعناية.



الخطوة 3: افحص كل مكون أزلته للتحقق من وجود أي علامة للبلل أو التآكل. يجب تجفيف أي أجزاء مبللة، ولكن إذا كان السائل أي شيء آخر غير الماء، امسحه باستخدام فرشاة أسنان نظيفة مغموسة في كحول الأيزوبروبيل بنسبة 99٪ - سيذيب ذلك المادة اللزجة دون التسبب في تلف السوائل ويتبخر دون ترك بقايا لزجة.



الخطوة 4: بمجرد أن يصبح كل شيء نظيفاً، تأكد من أنك قد أزلت أي علامات تآكل، اترك كل شيء بمفرده ليجف في الهواء لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في منطقة دافئة وجافة. سوف تسرع المروحة عملية التجفيف. لا تستخدم مجفف الشعر، لأن هذا قد يسبب مشاكل ثابتة. بمجرد الانتهاء من فصل جهازك وإعطاء المكونات وقتاً لتجف، يمكنك اتباع التعليمات في الاتجاه المعاكس لإعادة تجميع الكمبيوتر المحمول ومعرفة ما إذا كان يعمل أم لا.

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