كيف هزم "لاين شاين" أقوى حاسوب أميركي؟ - فيديو

وجاء النظام المسمى "لاين شاين" في صدارة تصنيف أفضل 500 حاسوب عالمي، متفوقًا على الحاسوب الأميركي "إل كابيتان" الذي تراجع إلى المركز الثاني.
وحقق الحاسوب الصيني سرعة مستدامة بلغت 2.2 إكسا فلوب، كما يتميز باعتماده الكامل على معالجات صينية الصنع، في إنجاز يعزز طموحات بكين التقنية.
ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على ثلاثة من المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي.
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