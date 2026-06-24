كيف هزم "لاين شاين" أقوى حاسوب أميركي؟ - فيديو

الوكيل الإخباري- تصدر حاسوب صيني فائق قائمة أقوى الحواسيب في العالم، منهياً قرابة عقد من التفوق الأميركي، في خطوة تعكس تقدم الصين في تطوير تقنيات الحوسبة المتقدمة بالاعتماد على مكونات محلية.

اضافة اعلان



وجاء النظام المسمى "لاين شاين" في صدارة تصنيف أفضل 500 حاسوب عالمي، متفوقًا على الحاسوب الأميركي "إل كابيتان" الذي تراجع إلى المركز الثاني.



وحقق الحاسوب الصيني سرعة مستدامة بلغت 2.2 إكسا فلوب، كما يتميز باعتماده الكامل على معالجات صينية الصنع، في إنجاز يعزز طموحات بكين التقنية.