كيف يؤثر هذا الخطأ في آبل ميوزيك على مستخدمي آيفون؟

الوكيل الإخباري - اشتكى العديد من مستخدمي خدمة آبل ميوزيك من خطأ آخر في المنصة، وهو ظهور قوائم تشغيل غريبة في تطبيقاتهم لا يمكنهم التعرف عليها.



وفي بعض الحالات، أبلغ المستخدمون عن دمج قوائم التشغيل غير المعروفة مع قوائم التشغيل الحالية الخاصة بهم. وفي حالات أخرى، اختفت قوائم التشغيل الخاصة بالمستخدمين أو تم استبدالها بقوائم تشغيل غير معروفة.





كما ادعى بعض المستخدمين أيضاً أنه تم اختراق حسابات آبل الخاصة بهم. ويشير التقرير الذي أعده المستخدمون إلى أنه من المتوقع أن يكون السبب الأكثر احتمالية لمشكلة آبل ميوزيك مشكلة غير معروفة في خادم آيكلاود الخاص بالشركة.





لذلك اقترح بعض المستخدمين حلاً مؤقتاً لإصلاح هذه المشكلة. ويتلخص الحل بأنه يمكن للمستخدمين محاولة إزالة حساب آيكلاود المتزامن من نظام آبل ميوزيك الأساسي ثم إعادة مزامنته.





وللقيام بذلك، يتعين على المستخدمين الانتقال إلى خيار المعرف الخاص بالمشكلة ضمن قسم الإعدادات، ثم تحديد خيار إظهار الكل في مقطع آيكلاود. ولكن يجب على المستخدمين أن يضعوا في اعتبارهم أن هذا الحل المؤقت قد نجح مع عدد قليل من المستخدمين، وليس مع الجميع.

اضافة اعلان

24