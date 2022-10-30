كيف يبدو المسقبل لشبكة الإنترنت في يومها العالمي؟

الوكيل الإخباري-يعتبر الاحتفال بيوم 29 أكتوبر/تشرين الأول هو الاحتفال بأحد أهم الاختراعات في تاريخ البشرية: الإنترنت. لم يكن بمقدور أحد في هذا اليوم أن يتخيل ماذا سيعني الإنترنت بعد كل هذه السنوات. من كان يتخيل حجز إجازات كاملة في الخارج عبر الهاتف؟ أو مجرد إرسال الرسائل التي تصل إلى الجزء الآخر من العالم في غضون جزء من الثانية؟ ولكن الآن لا يمكنك حتى تخيل يوم دون الإنترنت.

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التاريخ الذي غير حياة البشرية



يتذكر العالم في اليوم العالمي للإنترنت الحدث الأبرز وهو إرسال أول رسالة إلكترونية لأول مرة في عام 1969. في تلك المرحلة، كان يُطلق على الإنترنت اسم آربانت (ARPANET) الذي يرمز إلى شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة.



كان تشارلي كلاين، طالب برمجة من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، هو الشخص الذي نقل أول رسالة إلكترونية على الإطلاق. لكن بدأ الاحتفال الرسمي باليوم الدولي الأول للإنترنت في عام 2005.



أهم جانب أو نعمة للإنترنت هو الشبكات الاجتماعية. فالبشر اجتماعيون ويحتاجون إلى الاتصال بالمجتمع (غيتي إيميجز)



لماذا نحتفل باليوم العالمي للإنترنت؟

1. التعرف على فجوات الاتصال

في حين أنه من الصحيح أننا لا نستطيع تخيل الحياة من دون الإنترنت في أي مكان، إلا أن هناك العديد من الأماكن التي لا يصلها الإنترنت في العالم حتى اليوم، فإذا ذهبت إلى قرية على قمة جبل ستجد أنه لا يوجد إنترنت هناك.

تشير التقديرات إلى أن 10% فقط من سطح العالم لديه اتصال أرضي. وهو رقم قليل جدا، لذلك هناك حاجة لنشر الاتصال حتى نتمكن من تواصل المزيد من الأشخاص.



2. حل اتصال مرن

يجلب الإنترنت اتصالا سريعا ويمكنه الاتصال من هذه الزاوية من العالم إلى الزاوية الأخرى. يمكننا التحدث إلى الناس من مختلف البلدان والقارات من خلال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات.



لديك الآن طرق اتصال مختلفة. لم يعد يقتصر على الحروف، رغم أن الرسائل المكتوبة بخط اليد اليوم لها سحرها الخاص.



3. الشبكات الاجتماعية

أهم جانب أو نعمة للإنترنت هو الشبكات الاجتماعية. البشر اجتماعيون ويحتاجون إلى الاتصال بالمجتمع.



بفضل الإنترنت أصبحت المهمة أسهل. كل ما عليك فعله اليوم هو إرسال رسالة واتساب (WhatsApp) أو مجرد مكالمة فيديو. اليوم أصبح كل شيء ممكنا بمجرد نقرة على الهاتف.



4. الاستخدام الإيجابي للإنترنت

للإنترنت استخدامات متعددة من التعليم إلى الترفيه. يمكنك استخدام الإنترنت بعدة طرق. خطط لرحلة كاملة أو مجرد مشاهدة حفلة على نتفليكس (Netflix) ، فهذا هو اختيارك.



رغم وجود أجزاء سيئة لها، فإنه يوجد دائما جزءان من القصة. لكن هذا لا يعني أن الإنترنت سيئ فقط. في حين أن هناك 100 من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت، هناك أيضا 100 تأثير إيجابي. كانت هذه التأثيرات مرئية خلال جائحة كوفيد-19 (COVID-19) حيث أصبح الإنترنت هو الأسلوب الوحيد للاتصال.



الميتافيرس حيث يمكن للعالم أن يجتمع ويشعر دون الحاجة إلى أن يكون حاضرا جسديا (شترستوك)



المستقبل

يبدو المستقبل مع الإنترنت قريبا جدا حتى الآن. اليوم يمكننا فقط أن نطلب أو نصدر الأوامر للشبكة لتشغيل الضوء وإجراء المكالمات وإجراء المحادثات. سيُظهر لك بحث غوغل (Google) البسيط مقاطع فيديو مرحة لمحادثات بين البشر وأليكسا (Alexa) أو حتى سيري (Siri).



بالإضافة إلى ذلك، لدينا الميتافيرس (Metaverse) حيث يمكن للعالم أن يجتمع ويشعر دون الحاجة إلى أن يكون حاضرا جسديا. لا يزال هناك المزيد من التحسينات القادمة.



رغم أنها ليست جزءا من الإنترنت، فإن الروبوتات ستصبح يوما ما جزءا منها. بينما يخشى البعض هذا التغيير، هناك آخرون يريدون رؤيته.



لقد تطورنا مع الإنترنت، والأشياء التي لم نتخيلها بالأمس أصبحت ممكنة اليوم، ولن يكون الغد مختلفا. كل ما تتخيله سيكون ممكنا.



نحتفل بشبكة الويب العالمية في 29 أكتوبر/تشرين الأول حتى نتذكر أننا بدأنا برسالة واحدة وتوسعنا إلى ملايين ومليارات الرسائل في الثانية. هذا هو اليوم لتقدير ما لدينا بفضل الإنترنت والتفكير في المكان الذي سنذهب إليه في المستقبل.



الجزيرة

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