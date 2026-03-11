الأربعاء 2026-03-11 02:42 م

كيف يتم التشويش على "جي بي إس"؟

كيف يتم التشويش على "جي بي إس"؟
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-03-2026 02:05 م
الوكيل الإخباري-   بالتزامن مع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تتصاعد مؤشرات التشويش الإلكتروني على إشارات تحديد المواقع الجغرافية، ما أدى إلى اضطراب في أنظمة الملاحة الجوية والبحرية في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وسلط تقرير للجزيرة الضوء على أهمية نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وكيفية التشويش عليه، حيث يوضح أن هذا النظام يعتمد على الترددات من 4 أقمار صناعية على الأقل، يرسل كل قمر موقعه وبعده عن سطح الأرض إلى الجهاز الذي به نستقبل إشارة "جي بي إس"، 3 أقمار للإحداثيات الجغرافية والقمر الرابع لتحديد فَرق الزمان.

وبحسب ما ورد في التقرير فإن أي خلل في معلومات القمر الصناعي أو الزمن يؤدي إلى إعطاء إحداثيات غير صحيحة وبعيدة جدا عن الموقع الأصلي.

وتُرسل البيانات عبر موجات رادارية ذات ترددات ضعيفة، وهنا يكمن الجزء القاتل للمنظومة. ويمكن لمن يريد التشويش على الإشارة استخدام أسلوبين رئيسين: الأول يتم عبر إرسال  إشارات أقوى على ترددات الأقمار الصناعية نفسها، ويغمر المستقبِل بضوضاء الترددات ولا يفهم موقعه تحديدا.

أما الأسلوب الثاني فهو التزييف، حيث يتم إرسال إشارات كاذبة إلى المستقبِل ليخدع الجهاز فينقله إلى موقع مغلوط، وهو ما قد يؤثر في حركة الملاحة البحرية والطيران وخرائط تحديد الموقع في السيارة.

ويشير التقرير إلى أنه في حزيران 2025 يُعتقد أن التداخل الإلكتروني في أنظمة الملاحة كان أحد أسباب تصادم ناقلتي نفط قبالة سواحل الإمارات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

اقتصاد محلي ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026

اقتصاد محلي ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026

و

شؤون برلمانية نائب: اللهم إني صائم

الإحصاءات العامة: استقرار في مستويات أسعار المستهلك في شباط

اقتصاد محلي الإحصاءات العامة: استقرار في مستويات أسعار المستهلك في شباط

كيف يتم التشويش على "جي بي إس"؟

تكنولوجيا كيف يتم التشويش على "جي بي إس"؟

يوتيوب يوسع نطاق أداة كشف التزييف العميق لتشمل المسؤولين والصحفيين

تكنولوجيا يوتيوب يوسع نطاق أداة كشف التزييف العميق لتشمل المسؤولين والصحفيين

إيران تهدد باستهداف المراكز المالية لأمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط

عربي ودولي إيران تهدد باستهداف المراكز المالية لأمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط

العين حماد يلتقي السفير الفرنسي

أخبار محلية العين حماد يلتقي السفير الفرنسي



 






الأكثر مشاهدة