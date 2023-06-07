كيف يعمل جهاز 'فيجين برو' من آبل مع النظارات الطبية؟

الوكيل الإخباري - قد تثير سماعة الواقع المعزز فيجين برو من آبل الجدل بسبب حزمة البطارية القابلة للإزالة والكابل الذي تتضمنه، ولكن بالنسبة للذين اعتادوا بالفعل على ارتداء النظارات يتساءلون حول كيفية عمل الجهاز مع النظارات الطبية.



وتظل الأجهزة القابلة للارتداء والنظارات ذات الواقع المختلط للرؤية التصحيحية عموماً في حالة تعايش محرج عبر صناعة سماعات الرأس، وليس من الصعب افتراض أن العديد من صانعي هذه الأجهزة يفضلون تخيل أن كل مشتر لديه رؤية مثالية 20/20.

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وتم التأكيد خلال حدث WWDC 2023، على التفاصيل التي كان مرتدو النظارات يأملون في سماعها. وبالتعاون مع شركة تصنيع العدسات ZEISS، تم التأكيد على أن فيجين برو سيكون متوافقاً مع الإدخالات البصرية لتناسب أولئك الذين يحتاجون إلى تصحيح الرؤية. وكشفت شركة آبل أن كل عدسة إضافية تتمسك مغناطيسياً في مكانها، مما يسمح بإزالتها بسرعة إذا احتاجت سماعة الرأس إلى التبديل مع شخص لا يحتاج إلى نظارة طبية بنفسه (أو لا يشترك في نفس الوصفة الطبية).



وستعني الإدخالات التوافق التام مع الميزات الرئيسية لـ فيجين برو، مثل قدرتها على استخدامها كشاشة 4K مع كمبيوتر ماك متصل لاسلكياً، والتحكم في تتبع العين.

وهناك بعض المحاذير التي تستحق وضعها في الاعتبار - والأسئلة التي لم تجب عليها آبل بعد. وهناك شيء يجب على المستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر أن يتذكروه، وهو أن إدخالات ZEISS Optical Inserts ستُباع بشكل منفصل، بدلاً من أن تُباع مع سماعة الرأس نفسها. ولم توضح آبل بالضبط كم سيكلف ذلك حتى الآن، لكنها تبدو كأنها تكلفة لا مفر منها - بالإضافة إلى سماعة الرأس باهظة الثمن بالفعل.



السؤال الآخر هو ما إذا كان سيكون هناك إدخالات لكل تصحيح للرؤية. ونظراً لأن آبل و ZEISS يصنعان بشكل فعال مجموعة من النظارات، فقط بدون الإطار لتجميعهما معاً، يبدو من المحتمل أن تكون الملحقات قادرة على تصحيح الرؤية المنتظمة عن بعد والرؤية القريبة، جنباً إلى جنب مع اللابؤرية. ومع ذلك، قد يرغب أي شخص لديه متطلبات عدسة تصحيحية غير معتادة بشكل خاص في الانتظار لمعرفة ما إذا كانت مشكلاته مدرجة في قائمة أدوات Vision Pro Optical Inserts التي يمكن إصلاحها.



الأمر المثير للإعجاب أن شركة آبل تعالج الرؤية التصحيحية منذ اليوم الأول. ويمكن القول إن أحد الأسباب (العديدة) لفشل غوغل غلاس، على سبيل المثال، هو تأخر غوغل في تقديم عدسات طبية حتى فترة طويلة بعد أن بدأت في بيع سماعات الرأس.

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