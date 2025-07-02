الأربعاء 2025-07-02 04:03 م
 

كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف

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تعبيرية
 
الأربعاء، 02-07-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أجريت على طلاب في كاليفورنيا أن 89% منهم يشاهدون المحاضرات التعليمية باستخدام خاصية التسريع، ما قد يؤثر سلبًا على جودة الفهم وتخزين المعلومات.

ورغم أن الدماغ قادر على معالجة سرعات تصل إلى 450 كلمة في الدقيقة، إلا أن ذلك يؤثر على الترميز والاسترجاع لاحقًا. وأظهرت مراجعة لـ24 دراسة أن التشغيل بسرعة 1.5x يخفض نتائج الفهم بنحو نقطتين مئويتين، بينما تؤدي سرعة 2.5x إلى انخفاض يصل إلى 17 نقطة.

كما أظهرت الدراسة أن كبار السن أكثر تأثرًا بهذه الممارسة مقارنة بالشباب، بسبب التراجع الطبيعي في الذاكرة العاملة، وهي المسؤولة عن معالجة المعلومات قبل تخزينها.

الباحثون حذّروا من الإفراط في تسريع المحتوى، مؤكدين أن الاستفادة القصوى تتحقق عند التوازن بين السرعة والفهم.

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