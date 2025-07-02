كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف

ورغم أن الدماغ قادر على معالجة سرعات تصل إلى 450 كلمة في الدقيقة، إلا أن ذلك يؤثر على الترميز والاسترجاع لاحقًا. وأظهرت مراجعة لـ24 دراسة أن التشغيل بسرعة 1.5x يخفض نتائج الفهم بنحو نقطتين مئويتين، بينما تؤدي سرعة 2.5x إلى انخفاض يصل إلى 17 نقطة.
كما أظهرت الدراسة أن كبار السن أكثر تأثرًا بهذه الممارسة مقارنة بالشباب، بسبب التراجع الطبيعي في الذاكرة العاملة، وهي المسؤولة عن معالجة المعلومات قبل تخزينها.
الباحثون حذّروا من الإفراط في تسريع المحتوى، مؤكدين أن الاستفادة القصوى تتحقق عند التوازن بين السرعة والفهم.
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