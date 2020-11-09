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الإثنين، 09-11-2020 02:09 م

كيف يمكنك نشر الصور في انستغرام من الحاسوب بسهولة؟

حسابات-انستقرام


الوكيل الإخباري _ طرحت منصة "انستغرام" في شهر أبريل الماضي ميزة إرسال الرسائل المباشرة والاطلاع عليها عبر متصفحات الإنترنت من الحاسوب، وقد لاقت هذه الميزة ترحيب كبير من المستخدمين .

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وعلى الرغم من الميزات العديدة التي تتيحها منصة انستغرام باستمرار لمستخدميها الا انها لا زالت تفتقد ميزة رئيسية وهي: الدعم الرسمي لإمكانية نشر الصور من الحاسوب مباشرةً.


ولكن هناك حيلة رائعة تتيح لك نشر الصور في انستغرام مباشرة من حاسوبك بسهولة من خلال متصفحات فايرفوكس وكروم ومايكروسوفت إيدج، يمكنك اتباع الخطوات التالية:


افتح متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس أو إيدج في الحاسوب، حيث إن العملية متطابقة في المتصفحات الثلاثة.


قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في انستغرام

.
اضغط بزر الماوس الأيمن على أي مكان في الصفحة، ثم اضغط على خيار (Inspect Element) من القائمة التي تظهر لك.


ستظهر لك نافذة تحتوي على مجموعة نصوص في أسفل الصفحة.


اضغط على رمز الهاتف في أعلى الزاوية اليسرى في النافذة الموجودة بالأسفل.


ستجد أن صفحة انستغرام في الأعلى قد تغير حجمها ليشبه حجم الهاتف الذكي، مع ظهور زر (+) لإنشاء منشور في المنتصف، وإذا لم يظهر لك هذا الزر فيجب عليك تحديث المتصفح.


اضغط على زر (+) لرفع الصور من حاسوبك ونشرها في حسابك مباشرة.


عند الانتهاء من نشر صورك، انقر على رمز الهاتف مرة أخرى لإغلاق النافذة.

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 

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