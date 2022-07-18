لأول مرة أداء تطبيقات ios غير المخصصة للألعاب أفضل من الألعاب

الوكيل الإخباري - اكتشفت شركة Sensor Tower لتحليل التطبيقات شيئًا مثيرًا للاهتمام أثناء استعراض بيانات الربع الثاني من عام 2022، فلأول مرة منذ افتتاح متجر أبل عام 2008 ازداد الإنفاق على التطبيقات غير المخصصة للألعاب بمعدل ضعفي الإنفاق على تطبيقات الألعاب.

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ومنذ يونيو (حزيران) 2014، نما الإنفاق على التطبيقات التي ليست ألعابًا بمعدل مركب يبلغ 40%. و بدأ التحرك نحو التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب في مايو (أيار) الماضي. وفي الشهر الماضي، كان 50.3% من إنفاق متجر أبل في الولايات المتحدة مخصصًا للتطبيقات غير المخصصة للألعاب مثل نيتفليكس وتيك توك. ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام الاشتراكات للتطبيقات غير المخصصة للألعاب.



وتقدم تطبيقات الألعاب عادةً للمستخدمين حزم اشتراك بسيطة بدأت التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب في تبنيها. ويقال إن أبل التقت بمطوري تطبيقات ios في محاولة للحصول على المزيد منهم لدعم استخدام نموذج الاشتراك المتكرر.





وخلال الربع الثاني من هذا العام، جلب 400 تطبيق غير متعلق بالألعاب من متجر أبل ما لا يقل عن مليون دولار من المستهلكين. ويقارن ذلك بـ 50 تطبيقًا فقط من هذه التطبيقات التي وصلت إلى هذا المعيار خلال الربع الثاني من عام 2016. والأفضل من ذلك، أن 61 تطبيقًا في متجر التطبيقات قد حققت 10 ملايين دولار خلال الربع الثاني من هذا العام.



ضع في اعتبارك أن النمو القوي في تطبيقات الاشتراك التي اكتشفتها Sensor Tower يتعلق بمتجر أبل فقط. وفي متجر غوغل بلاي لا تزال تطبيقات الألعاب لأجهزة أندرويد تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات الواردة. وعلى هذا النظام الأساسي، حصدت تطبيقات الألعاب 2.3 مليار دولار من العائدات خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بـ 1 مليار دولار للتطبيقات الناتجة عن التطبيقات غير المخصصة للألعاب.



للمقارنة، كان 50.3% من إنفاق متجر أبل على التطبيقات غير الألعاب بينما شكلت هذه التطبيقات 30.3٪ فقط من المشتريات في متجر غوغل بلاي خلال نفس الربع، بحسب موقع فون أرينا.

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