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الأحد، 06-12-2020 10:19 ص

لأول مرة .. إدانة هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة

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الوكيل الاخباري - أدانت محكمة صينية، للمرة الأولى، شركة تصنيع هواتف صينية شهيرة بنشر 20 مليون برمجية خبيثة.

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ووصف تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص بأنه فريد من نوعه، بعدما تم إدانة شركة "غيونيي" الصينية الرائدة بالتورط في زرع برمجية "حصان طروادة" الخبيثة على أكثر من 20 مليون هاتف تقريبا.


وأرجعت المحكمة ذلك الإجراء بأنه محاولة من الشركة الصينية التي تطور هواتف ذكية اقتصادية للحصول على أموال من إعلانات غير مرغوب فيها وأنشطة أخرى ضارة من دون علم المستخدمين.

وأوضحت المحكمة الصينية أن شركة "شينزن زهيبو" التابعة لغيونيي قامت بزرع حصان طروادة في تحديثات تطبيق "ستوري لوك" الموجود على هواتف "غيونيي" الشهيرة بدءا من ديسمبر/كانون الأول 2018، وحتى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019.


وجنت الشركة الصينية بسبب تصرفها أكثر من 4.2 مليون دولار، وتأثر حوالي 21.5 مليون هاتف تابع لها.


وأدانت المحكمة مسؤولي "غيونيي" بالتحكم بشكل غير قانوني في الجهزة المحمولة وحكم عليه بالسجن بأحكام تتراوح من 3 إلى 3.5 سنوات، وغرامات تصل إلى 200 ألف يوان صيني أي ما يوازي 30 ألف دولار أمريكي لكل مسؤول.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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