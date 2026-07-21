الثلاثاء 2026-07-21 05:35 م

لأول مرة.. مدرسة أميركية تستبدل المعلمين بالذكاء الاصطناعي - فيديو

يبل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 12:55 م

الوكيل الإخباري-   بدأت مدرسة "Alpha School" الخاصة في ولاية تكساس الأميركية تجربة تعليمية تعتمد على الاستغناء عن المعلمين التقليديين في تدريس المواد الأكاديمية، وإسناد الشرح بالكامل إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويتعلم الطلاب الرياضيات والعلوم واللغات عبر أجهزة حاسوب لمدة ساعتين يوميًا، حيث تكيّف البرمجيات المحتوى وفق مستوى كل طالب وسرعة استيعابه، بينما يقتصر دور الكوادر البشرية على الإشراف والتحفيز ومتابعة الأنشطة.

وتدعم التجربة استثمارات ضخمة، أبرزها من الملياردير جو ليماندت الذي خصص مليار دولار لتطوير البرمجيات التعليمية.

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وتتراوح الرسوم السنوية للمدرسة بين 40 و75 ألف دولار، ما يجعلها حاليًا تجربة محدودة ضمن التعليم الخاص.

 

 

 

 
 


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