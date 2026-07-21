لأول مرة.. مدرسة أميركية تستبدل المعلمين بالذكاء الاصطناعي - فيديو

ويتعلم الطلاب الرياضيات والعلوم واللغات عبر أجهزة حاسوب لمدة ساعتين يوميًا، حيث تكيّف البرمجيات المحتوى وفق مستوى كل طالب وسرعة استيعابه، بينما يقتصر دور الكوادر البشرية على الإشراف والتحفيز ومتابعة الأنشطة.
وتدعم التجربة استثمارات ضخمة، أبرزها من الملياردير جو ليماندت الذي خصص مليار دولار لتطوير البرمجيات التعليمية.
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