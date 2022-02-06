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الأحد، 06-02-2022 04:48 م

لأول مرة منذ ثماني سنوات.. غوغل تعدل شعار كروم

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الوكيل الاخباري- عمدت شركة غوغل إلى تغيير شعار كروم لأول مرة منذ عام 2014. ويقدم إلفين هو، مصمم Google Chrome، نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار في سلسلة تغريدات عبر منصة تويتر، بالإضافة إلى بعض الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.

وبدلاً من دمج الظلال على الحدود بين كل لون، أصبحت ألوان الأحمر والأصفر والأخضر مسطحة. واختارت الشركة تصميمًا مسطحًا يتماشى مع منتجاتها الأخرى.
وبالرغم من أن المصمم لم يذكر هذا التغيير، ولكن الدائرة الزرقاء في المنتصف تبدو أكبر. وتبدو الألوان في الشعار أكثر حيوية (بسبب قيام فريق التصميم بالتخلص من الظلال).

وغيرت الشركة نسب الأيقونة أثناء تفتيح الألوان الفردية التي تتكون منها. واكتشف فريق التصميم في غوغل أن وضع ظلال معينة من اللون الأخضر والأحمر بجانب بعضها بعضًا يؤدي إلى اهتزاز لوني مزعج.

ولإصلاح ذلك وجعل الأيقونة أكثر قابلية للاستخدام، قرروا استخدام تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء من الأيقونة لمنع أي اهتزاز لوني.
ولن يظهر شعار كروم الرئيسي (الشعار الذي تنقر عليه من شريط Dock أو شريط المهام للوصول إلى الويب) بالشكل نفسه عبر جميع الأنظمة أيضًا.

غوغل قدمت أيقونة أكثر بساطة لمتصفح كروم
يبدو الشعار في ChromeOS ملونًا أكثر ليكمل أيقونات النظام الأخرى. بينما يكون للشعار ظل صغير في macOS، مما يجعله يظهر كما لو كان ينبثق من Dock، كما تبدو الأيقونة ثلاثية الأبعاد.

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وفي الوقت نفسه، يحتوي إصدار ويندوز 10 وويندوز 11 على تدرج أكثر تناسق بحيث يتناسب مع نمط أيقونات ويندوز الأخرى.

 

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