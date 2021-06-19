لإجتماعات اسهل .. مايكروسوفت تيمز تضيف ميزات جديدة

الوكيل الإخباري - قامت شركة مايكروسوفت حديثًا بالتشويق لرؤيتها لمستقبل اجتماعات مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams، وهي الآن ملتزمة بجعل أجزاء منها حقيقة واقعة هذا العام.

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ويسمى التخطيط الجديد باسم الصف الأمامي Front row، وهو يتضمن طرقًا مصممة لسد فجوة العمل المختلطة بين الموجودين فعليًا في الاجتماع والمشاركين عن بعد.

وبالنظر إلى أن العديد من الشركات تبدأ بإعادة فتح المكاتب والانتقال إلى القوى العاملة المختلطة، فإن مايكروسوفت تضيف عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة إلى منصة Microsoft Teams المصممة لتسهيل اتصال زملاء العمل، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون من المكتب أو من المنزل.



ويعرض تخطيط الصف الأمامي أيضًا معلومات الاجتماع مثل جدول الأعمال والمهام والملاحظات والدردشة لمن هم بعيدون وأولئك الذين هم في المكتب.



وتهدف تخطيطات الفيديو الجديدة الأخرى إلى زيادة مساحة الشاشة عن طريق تقسيم معرض الفيديو عبر جميع شاشات العرض المتاحة عندما لا تتم مشاركة الشاشة، بحيث يمكن رؤية المزيد من المشاركين عن بعد في الغرفة.

وتتم إعادة تصميم مماثلة في مايكروسوفت تيمز عبر Surface Hub أيضًا، وتدخل لوحة الاجتماعات الجديدة التي تحتوي على فقاعات محادثة وردود فعل مباشرة وجميع ميزات مايكروسوفت تيمز الأحدث مرحلة المعاينة في وقت لاحق من هذا الشهر لمالكي Surface Hub.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









