لإحياء التواصل الاجتماعي.. إنستغرام تكشف عن ميزة "Blend" الجديدة

الوكيل الإخباري- في خطوة جديدة تعزز الجانب الاجتماعي من تطبيق إنستغرام، أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تُدعى Blend، تتيح للمستخدمين إنشاء خلاصة Reels مخصصة ومشتركة مع أصدقائهم، بهدف تعزيز التفاعل وتبادل الاهتمامات عبر مقاطع الفيديو القصيرة.

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وتعمل الميزة على دمج اهتمامات الأصدقاء في موجز واحد مشترك يُحدث يوميًا، حيث يمكن للمستخدمين استكشاف أنواع Reels المفضلة لدى أصدقائهم والتفاعل مع المحتوى سويًا. وتُعد Blend بمثابة إعادة تموضع لإنستغرام نحو جذوره الاجتماعية، في وقت أصبح فيه التطبيق مليئًا بالمحتوى التجاري والإعلاني.



مشاركة خاصة ومحتوى مخصص

الميزة متاحة حاليًا للمدعوين فقط، ويتم تفعيلها من خلال الرسائل الخاصة، حيث يمكن للمستخدم النقر على أيقونة Blend داخل المحادثة لدعوة صديق أو مجموعة من الأصدقاء. ويجب على جميع الأعضاء الموافقة للبدء في مشاركة الموجز المشترك.



ويتم تحديث خلاصة Blend يوميًا لضمان محتوى متجدد ومناسب لاهتمامات المجموعة، مع إرسال إشعارات عند تفاعل أحد الأعضاء مع مقطع، مما يشجّع على استمرار المحادثة والتفاعل داخل المجموعة.



تفرّد عن المنافسين

أشارت ميتا إلى أن ميزة Blend تُعتبر ميزة فريدة لا تتوفر حاليًا على تيك توك، ما يمنح إنستغرام ميزة تنافسية جديدة في سوق الفيديوهات القصيرة. وقد قارنت تقارير تقنية هذه الخاصية بميزة مشابهة تقدمها منصة Spotify، حيث يمكن للمستخدمين دمج أذواقهم الموسيقية في قائمة تشغيل واحدة يتم تحديثها باستمرار.



وتُعد Blend محاولة جديدة من ميتا لإعادة إحياء روح التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء عبر إنستغرام، من خلال تجربة ترفيهية تفاعلية ومخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اقتراح المحتوى.