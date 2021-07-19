لاخذ لقطة شاشة في ويندوز 10 دون برنامج .. اتبع هذه الخطوات

الوكيل الإخباري - تعد عملية أخذ لقطة شاشة في حاسبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 عملية سهلة للغاية، إذ يمكنك إجراؤها بضغطة زر واحدة سواء للشاشة الكاملة أو لجزء معين من الشاشة أو حتى النافذة التي قيد التشغيل فقط.

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أخذ لقطة شاشة كاملة في ويندوز 10

1 - اضغط على مفتاح PrtScn في الصف العلوي من لوحة المفاتيح.



2 - افتح تطبيق المستندات أو الرسام ثم اضغط على مفتاحي Ctrl + V للصق الصورة التي التقطتها.

3 - في بعض لوحات المفاتيح، تحتاج إلى الضغط مطولًا على مفتاح FN مع الضغط على مفتاح PrtScn.

أخذ لقطة شاشة لنافذة محددة :

1 - قم بفتح النافذة التي تريد أخذ لقطة شاشة لها.

2- اضغط على زر Alt + PrtScn في لوحة المفاتيح.

3- لصق الصورة التي التقطتها في إحدى التطبيقات التي تدعم لصق العناصر مثل تطبيق الرسام.

4- يتيح لك أخذ لقطة شاشة لنافذة محددة إخفاء العناصر الأخرى في الصورة مثل شريط الأدوات والساعة وغيرها.

كيفية تحرير لقطة الشاشة :

1 - اضغط على أزرار شعار ويندوز + Shift+ S في لوحة المفاتيح.

2 - اسحب المربع فوق المنطقة التي ترغب في التقاط لقطة شاشة لها.

3 - يتم فتح الصورة التي التقطتها تلقائيًا في تطبيق Snip & Sketch حيث يمكنك إجراء التعديلات عليها ثم حفظها في تطبيق الصور في الحاسب.

جدير بالذكر أنه يمكنك استخدام أحد التطبيقات المتوفرة في متجر شركة مايكروسوفت لأخذ لقطات الشاشة في الحاسب، وتوفر هذه التطبيقات العديد من الميزات التي قد لا تجدها في الأدوات المدمجة في نظام التشغيل.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













