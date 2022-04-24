الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

الحسين للسرطان يوقع اتفاقية تعاون مع الألماني للأبحاث

أول رحلة طيران من أبو ظبي تحطّ الخميس في العقبة

تعرّف على أيام العطل الـ 9 التي يترقبها الأردنيين الاسبوع المقبل

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك الاثنين - أسماء

الأشغال تكشف موعد صرف مستحقات مقاولي مشروع الباص السريع

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

حركة نشطة بالأسواق بعد صرف رواتب الموظفين

اجتماع للجنة الأوبئة بعد العيد.. ولا قرار بإلغاء الكمامة حتى الآن

الأحد، 24-04-2022 03:57 م

لا إزعاج بعد اليوم.. ميزة جديدة من واتساب عن آخر ظهور!

42022171532257568137


الوكيل الاخباري- مواقف محرجة كثيرة قد تتعرض لها في حال كنت متصلاً على واتساب ولا رغبة لك باستقبال رسائل أو الرد عليها.

اضافة اعلان

 

وتبعاً لذلك قرر التطبيق الأخضر، إنهاء هذا الإحراج وإعفاءك منه عبر اختبار خاصية مبتكرة للغاية بهدف منح مستخدميه مزيداً من الخصوصية في المستقبل، وذلك وفقاً لما نقله الموقع الإلكتروني لتلفزيون "آر تي إل" الألماني.

ووفق المعلومات، يمكنك تنشيط خاصية تمنع بعض الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية حالة "آخر ظهور" عبر الذهاب إلى الإعدادا، ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء "الأشخاص المعنيين".

إصدار تجريبي
يذكر أن الإصدار التجريبي لهذه الخاصية الجديدة أصبح متاحاً لمستخدمي هواتف "أندرويد" منذ بضعة أسابيع، وهو متاح الآن لمستخدمي هواتف "آيفون" أيضاً.

وإذا نجح الاختبار، فمن المتوقع طرح الخاصية الجديدة على مستوى العالم قريباً.

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
800px-Google,_Apple,_Facebook,_Amazon_and_Microsoft

قانون أوروبي جديد للقطاع الرقمي.. سيفرض غرامات بالمليارات على المخالفين

0005-1

خلل برمجي يشغل كاميرا هواتف أندرويد ويستنزف البطارية

32022763731191675465

سياسة نتفليكس لمشاركة الحسابات.. ستعمل بهذه الطريقة بعد تغييرا جوهريا!

220221914214953849380

تجربة فريدة من سناب شات.. مول افتراضي في رمضان

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_10807839951642675210

قيود صارمة من غوغل.. و4 حيل للاستفادة من تسجيل المكالمات

6262ab3a4c59b73942612032

برامج خبيثة غير قابلة للإزالة تصيب الملايين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة

أخبار متعلقة
Untitled56782345678909

ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

download

تستهدف المدارس وأماكن العمل.. واتساب تختبر خاصية جديدة

625bba194236046ce144e6f6

هل سيتم فتح خاصية الاتصال عبر تطبيق واتس اب في السعودية؟

25bb6b39-whatsapp-updates

تحديث مفاجئ من واتساب يطال ملايين المستخدمين

download

ميزة فريدة في واتساب تخصّ العائلات ومجموعات العمل قريباً

تطبيق واتساب

واتساب.. ميزة إيجابية وسلبية في آن واحد