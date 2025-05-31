السبت 2025-05-31 12:34 م
 

لا تجد مساحة تخزين على آيفون؟ 10 تطبيقات مثبتة مسبقا يمكنك حذفها

ت
تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من التحكم بشكل أكبر في أجهزتهم، تتيح شركة "أبل" حذف عدد من التطبيقات المثبتة مسبقًا على هواتف آيفون، دون أن يؤثر ذلك على أداء النظام أو الوظائف الأساسية للهاتف.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التطبيقات المدمجة تلقائيًا مع نظام التشغيل، والتي قد لا يحتاج إليها جميع المستخدمين، ما يجعل حذفها وسيلة فعالة لتوفير مساحة التخزين، وتخفيف استهلاك الإنترنت والبطارية، إضافة إلى تقليل عدد التحديثات غير الضرورية.


🔻 قائمة بالتطبيقات التي يمكن حذفها بأمان:
الكتب (Books): مخصص لقراءة الكتب الرقمية، ويمكن حذفه إذا لم تكن من هواة القراءة الإلكترونية.
البوصلة (Compass): تطبيق لتحديد الاتجاهات، لكنه غير أساسي.
Freeform: منصة عصف ذهني افتراضية، يمكن الاستغناء عنها.
Home: للتحكم بأجهزة المنزل الذكي، في حال عدم استخدام هذه التقنية.
Journal: لتدوين المذكرات اليومية، ويمكن حذفه إن لم يكن مناسبًا لك.
المكبر (Magnifier): يستخدم الكاميرا كمكبر بصري.
القياس (Measure): يقيس المسافات باستخدام الواقع المعزز.
أخبار Apple (News): للاطلاع على الأخبار، ويُحذف بسهولة إن كنت تعتمد على مصادر أخرى.
Apple TV: لمتابعة محتوى Apple المرئي، لكنه غير ضروري لمن لا يملكون اشتراكًا.
التذكيرات (Reminders): يمكن حذفه في حال استخدام تطبيق بديل لإدارة المهام.


🧠 لماذا يُنصح بالحذف؟
توفير مساحة تخزين إضافية.
تحسين سرعة الجهاز وكفاءة الأداء.
تقليل استهلاك الإنترنت والطاقة.
التخلص من التحديثات غير المستخدمة.


الجدير بالذكر أن جميع التطبيقات المحذوفة يمكن تحميلها مجددًا في أي وقت من خلال متجر التطبيقات "App Store"، ما يمنح المستخدم حرية أكبر في تخصيص جهازه حسب احتياجاته الفعلية.

 

فوشيا 

 
gnews

أحدث الأخبار

سمو ولي العهد خلال افتتاحه فعاليات منتدى تواصل 2025

أخبار محلية ولي العهد يدعو من منتدى تواصل إلى إيجاد حلول لندرة المياه والبطالة وفرص العمل

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ت

تكنولوجيا لا تجد مساحة تخزين على آيفون؟ 10 تطبيقات مثبتة مسبقا يمكنك حذفها

ارشيفية

فلسطين العالم يترقب رد حماس على مقترح الهدنة اليوم

منتدى تواصل 2025

أخبار محلية بدء الأنشطة التفاعلية ضمن منتدى تواصل 2025

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

فلسطين الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة

غعغع

منوعات 7 طرق لخفض فاتورة الكهرباء عند استخدام المكيفات في الصيف

غفل

فن ومشاهير تسبب بحالة من الحزن والقلق بين جمهوره... ما صحة خبر وفاة الفنان القدير دريد لحام؟



 
 





الأكثر مشاهدة