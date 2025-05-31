لا تجد مساحة تخزين على آيفون؟ 10 تطبيقات مثبتة مسبقا يمكنك حذفها

الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من التحكم بشكل أكبر في أجهزتهم، تتيح شركة "أبل" حذف عدد من التطبيقات المثبتة مسبقًا على هواتف آيفون، دون أن يؤثر ذلك على أداء النظام أو الوظائف الأساسية للهاتف.

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وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التطبيقات المدمجة تلقائيًا مع نظام التشغيل، والتي قد لا يحتاج إليها جميع المستخدمين، ما يجعل حذفها وسيلة فعالة لتوفير مساحة التخزين، وتخفيف استهلاك الإنترنت والبطارية، إضافة إلى تقليل عدد التحديثات غير الضرورية.



🔻 قائمة بالتطبيقات التي يمكن حذفها بأمان:

الكتب (Books): مخصص لقراءة الكتب الرقمية، ويمكن حذفه إذا لم تكن من هواة القراءة الإلكترونية.

البوصلة (Compass): تطبيق لتحديد الاتجاهات، لكنه غير أساسي.

Freeform: منصة عصف ذهني افتراضية، يمكن الاستغناء عنها.

Home: للتحكم بأجهزة المنزل الذكي، في حال عدم استخدام هذه التقنية.

Journal: لتدوين المذكرات اليومية، ويمكن حذفه إن لم يكن مناسبًا لك.

المكبر (Magnifier): يستخدم الكاميرا كمكبر بصري.

القياس (Measure): يقيس المسافات باستخدام الواقع المعزز.

أخبار Apple (News): للاطلاع على الأخبار، ويُحذف بسهولة إن كنت تعتمد على مصادر أخرى.

Apple TV: لمتابعة محتوى Apple المرئي، لكنه غير ضروري لمن لا يملكون اشتراكًا.

التذكيرات (Reminders): يمكن حذفه في حال استخدام تطبيق بديل لإدارة المهام.



🧠 لماذا يُنصح بالحذف؟

توفير مساحة تخزين إضافية.

تحسين سرعة الجهاز وكفاءة الأداء.

تقليل استهلاك الإنترنت والطاقة.

التخلص من التحديثات غير المستخدمة.



الجدير بالذكر أن جميع التطبيقات المحذوفة يمكن تحميلها مجددًا في أي وقت من خلال متجر التطبيقات "App Store"، ما يمنح المستخدم حرية أكبر في تخصيص جهازه حسب احتياجاته الفعلية.