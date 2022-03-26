السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 12:45 م

لا تنقر على الرابط أبدا.. تحذير من رسالة خبيثة على ماسنجر!

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الوكيل الاخباري - حُذّر مستخدمو "ماسنجر" Messenger من فتح رسالة نصها "أنظر ماذا وجدت" Look what I found، لأنها قد تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حساباتهم على "فيسبوك".

ويحذر خبراء الأمن من أن عملية الاحتيال السيئة هذه، التي رصدت لأول مرة العام الماضي، عادت ويمكن أن تسمح للقراصنة بالوصول إلى البيانات الشخصية للغاية. ويبدو أن هذا التهديد الجديد يتصاعد في جميع أنحاء العالم وهو بالتأكيد تهديد يجب مراقبته عن كثب، بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" Express.

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وسيُنقل أولئك الذين خُدعوا إلى صفحة "فيسبوك" وهمية والتي تقوم بعد ذلك بسحب بيانات المستخدم حيث يكتب الشخص اسمه وكلمة المرور.

ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات الحيوية لاكتشاف البيانات الشخصية وحتى تثبيت البرامج الضارة على الأجهزة. والأسوأ أنه بمجرد وصول المحتال إلى حساب "فيسبوك"، يمكنه أيضا مداهمة قائمة العناوين وإرسال النصوص الضارة إلى المزيد من المستخدمين.

 

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