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الأحد، 12-12-2021 03:25 م

لا تنمر بعد اليوم ولا مضايقات.. تويتر يحمي المشاهير

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الوكيل الإخباري - بعد الأزمات الأخيرة التي عصفت بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الخصوصية واختراق الحسابات وغيرها، توجهت الأنظار لتفادي هذه المشكلات بأسرع وقت.

فقد كشف تقرير عن خدمة سرية يقدمها "تويتر" لحماية الشخصيات الهامة والمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين من أي هجمات.

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"Project Guardian"، الخدمة التي كشف عنها تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، وهي عبارة عن قائمة داخلية تضم الآلاف من المستخدمين الذين يعتبرهم العصفور الأزرق عرضة أكبر للمضايقات والانتقادات.

 

كما كشف التقرير أن الخدمة تعمل عند تلقي تويتر بلاغا عن منشور مسيء متعلق بحساب ما في القائمة، ليقوم فريق الإشراف على المحتوى في الشركة بالاستجابة فوراً وبسرعة أكبر من جميع التقارير الأخرى التي قام بتجميعها.


وأوضحت المعلومات أيضاً أن الخدمة الجديدة تمكّن تويتر من منع انتشار المحتوى الضار، وكذلك الاحتفاظ بمحتوى مغردات بارزة على المنصة مع تقليل أحداث التنمّر.

 

بدوره، اعتبر يويل روث، رئيس قسم سلامة الموقع، أن هناك مجموعة من المستخدمين تشكل قائمة Project Guardian، ولا يتعين على هؤلاء أن يكونوا من المشاهير فقط، بل ستضم القائمة أيضاً مستخدمين عاديين آخرين معرضين للخطر يتم اختيارهم بناء على معايير معينة يحددها الموظفون.


كما تمت إضافة مستخدم إلى الخدمة عندما يلاحظ موظفو تويتر أنهم يرون عدداً كبيراً من الرسائل البغيضة، حتى لو لم يدرك ذلك المستخدم، مؤكدة أن من حق الأخير طلب تقديم مزبد من الحماية.

 

المصدر - العربية 

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