لتحسين تجربة القيادة.. إعدادات في"أندرويد أوتو" يجب تغييرها فورًا

الوكيل الإخباري- تُعد خدمة "أندرويد أوتو" واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا في السيارات الحديثة، حيث تتيح للمستخدمين الوصول إلى الخرائط والمكالمات والموسيقى بشكل آمن أثناء القيادة. ورغم أنها تعمل بكفاءة افتراضيًا، يؤكد خبراء أن بعض الإعدادات الأساسية يمكن أن تجعل التجربة أكثر سلاسة وأمانًا عند تعديلها.





تفعيل التشغيل التلقائي

يُعد السماح لـ"أندرويد أوتو" بالعمل تلقائيًا عند دخول السيارة، سواء عبر الكابل أو الاتصال اللاسلكي، من أهم الإعدادات، إذ يغني عن الحاجة لفتح الهاتف يدويًا في كل مرة ويجعل الاتصال أسرع وأكثر استقرارًا.



تنظيم التطبيقات

يعاني بعض المستخدمين من ازدحام قائمة التطبيقات داخل النظام، لذا يُنصح بإخفاء التطبيقات غير المستخدمة والاحتفاظ بالتطبيقات الأساسية مثل الخرائط والموسيقى والمكالمات، لتسهيل الوصول إليها أثناء القيادة.



تقليل الإشعارات المشتتة

قد تشكل الإشعارات المنبثقة مصدر إزعاج وخطر أثناء القيادة، لكن يمكن تعديل الإعدادات لإيقاف الأصوات أو جعل الإشعارات صامتة مع عرضها بشكل بصري فقط، ما يقلل التشتيت ويساعد على التركيز.



التحكم بتشغيل الموسيقى

بعض السيارات تقوم بتشغيل الموسيقى تلقائيًا عند الاتصال بالنظام، وهو ما قد لا يناسب الجميع، لذلك يُفضّل تعطيل خاصية التشغيل التلقائي من إعدادات الهاتف أو تطبيقات الموسيقى المرتبطة.



تخصيص واجهة التطبيقات

يمكن إعادة ترتيب التطبيقات داخل "أندرويد أوتو" بحيث تكون الأكثر استخدامًا في المقدمة، وهو تعديل بسيط يوفّر الوقت ويجعل الاستخدام أثناء القيادة أكثر أمانًا وسهولة.





