الأربعاء 2026-03-04 01:06 م

لتحويل هاتفك الأندرويد إلى مساعد ذكي... اليكم أبرز 5 حيل في "جيميني"
الأربعاء، 04-03-2026 12:31 م
الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير تقنية حديثة عن مجموعة من المزايا والحيل "الخفية" في تطبيق الذكاء الاصطناعي "غوغل جيميني" (Google Gemini) لمستخدمي هواتف أندرويد، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت.اضافة اعلان


 
وتتضمن هذه الحيل إمكانية استخدام "جيميني" كبديل متطور لمساعد غوغل التقليدي، حيث يمكنه تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة في "جي ميل" (Gmail) بلمحة بصر، وتحديد المواعيد والمهام مباشرة عبر الأوامر الصوتية المعقدة.

كما أشار التقرير إلى ميزة "التفاعل مع الشاشة"، التي تتيح للمستخدمين سؤال الذكاء الاصطناعي عن محتوى فيديو أو مقال مفتوح حالياً دون الحاجة لنسخ النصوص.
 
وتبرز أيضاً قدرة "جيميني" على صياغة الردود الذكية والرسائل النصية بأساليب لغوية متنوعة، بالإضافة إلى التكامل مع تطبيقات الخرائط (Google Maps) لتخطيط الرحلات والبحث عن الأماكن بطريقة حوارية سلسة؛ مما يجعل من هاتفك الذكي مساعداً شخصياً فائق الذكاء يتجاوز مجرد البحث التقليدي.
 
 


