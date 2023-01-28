لتسريع الإنترنت... تطوير تقنيات جديدة لشبكات Wi-Fi 6 حديثة

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام روسية أن عدة مؤسسات وشركات محلية ستتعاون على تطوير تقنيات جديدة تؤمن عمل شبكات Wi-Fi 6 حديثة.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزارة التنمية الرقمية الروسية ستشرف على مشروع جديد سيتم في إطاره تطوير أجهزة راوتر جديدة تدعم عمل شبكات Wi-Fi 6 التي توفر سرعات إنترنت عالية، ومن ضمن الشركات التي ستحصل على أجهزة الراوتر الجديدة ستكون شركة Rostelecom، وشركة ER-Telecom Holding.

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وأشارت صحيفة إزفيستيا الروسية إلى أن المشروع الجديد سيمكن روسيا عام 2025 من إنتاج 50 ألف راوتر جديد يدعم شبكات Wi-Fi 6 الحديثة.



ويقول خبراء التقنية أن انتشار راوترات Wi-Fi 6 سيحسن من أداء وسرعة عمل شبكات الإنترنت اللاسلكية، كون هذه الأجهزة تعمل في نطاق يتراوح ما بين 5 و6 غيغاهيرتز، بينما تعمل أجهزة الراوتر القديمة في نطاق 2.4 غيغاهيرتز ما قد يتسبب بتداخل إشاراتها مع إشارات العديد من الأجهزة الإلكترونية القريبة منها.

لبنان 24