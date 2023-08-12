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السبت، 12-08-2023 11:32 ص

لتشغل اكثر من حساب واتساب على هاتفك .. اتبع هذه الطريقة

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الوكيل الإخباري- يتيح تطبيق واتساب، المملوك من قبل شركة ميتا بعد التحديثات الأخيرة، إمكانية فتح نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة، وذلك عبر خاصية "الأجهزة المرتبطة"، كما طورت الشركة هذه الخاصية لتشمل أيضاً الساعات الذكية المدعومة بنظام تشغيل شركة جوجل "وير أو إس".

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لكن في حال أردت أن تشغل أكثر من حساب من هذا التطبيق على نفس الهاتف، لكي يصبح المركز الرئيسي لجميع الأرقام الخاصة بك أو بالعمل، يتعين عليك تنزيل بعض التطبيقات، والقيام ببعض الحيل للحصول على هذه الخاصية.


خلال هذا المقال سنتعرف على أفضل الطرق لتشغيل 6 حسابات مختلفة على نفس الجهاز، لكن للاستفادة من هذه الحلول يتعين عليك استخدام هاتف بنظام تشغيل أندرويد، كما يجب أن تتمتع جميع الأرقام بخيار استقبال المكالمات أو الرسائل النصية القصيرة في وقت إنشاء الحساب.


استخدام تطبيقات واتساب  
حسب موقع "Gadgets Now" الهندي يقدم التطبيق نسختين مختلفتين من التطبيق، إحداهما عادية والأخرى خاصة برجال الأعمال أو ما يُعرف بواتساب بيزنس، هذه الخدمة تمكنك من فتح حسابين مختلفين على نفس الجهاز دون اللجوء إلى حيل خارجية للحصول على حسابات أكبر.


استنساخ تطبيق المحادثة الأشهر على الهاتف / Shutterstock
للقيام بذلك توجّه إلى متجر التطبيقات في كل من جوجل بلاي وأبل ستور، ثم قم بتحميل كل من واتساب وواتساب بيزنس، بعدها توجّه إلى كل منهما وأدخل الرقم الذي تود استخدامه، من خلال هذه الحيلة ستتمكن من الحصول على حسابين مختلفين على نفس الجهاز دون الحاجة إلى وضعهما في أجهزة مختلفة.


لكن هذا ليس كل شيء، فيمكن الحصول على أكثر من حسابين على نفس الجهاز عن طريق اللجوء إلى بعض الحيل البسيطة.


توجد على هواتف أندرويد تطبيقات خاصة تقوم بنسخ التطبيق مرتين، ما يمكن من استخدام كل من واتساب العادي والخاص برجال الأعمال مرتين مع أرقام مختلفة، هذه الحيلة تساهم في الاستفادة من 4 حسابات مختلفة في هاتف واحد فقط.


حيل داخلية تساعد في استخدام 6 حسابات في هاتف واحد 
في هذه الحالة يأتي دور بعض الحيل الصغيرة التي تتمثل في خاصية التطبيقات المزدوجة، التي تضيفها غالبية الشركات إلى هواتفها بنظام تشغيل أندرويد، وتُعتبر جزءاً من واجهة المستخدم المخصصة لتلك الشركات. ولنلقِ نظرةً على دليل العلامات التجارية التالي لنعرف كيفية الحصول على نسخ مزدوجة من التطبيقات.


إليك طريقة تفعيل هذه الخاصيات في كل نوع من الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد: 


هواتف ريلمي: توجه إلى الإعدادات، ثم اضغط على البحث، ثم خيار استنساخ التطبيقات، بعدها اختر تطبيق واتساب.


هواتف أوبو: اضغط على الإعدادات ثم إدارة التطبيقات، بعدها اضغط على استنساخ تطبيق، ثم اختر تطبيق المحادثة و اضغط زر التفعيل.


هواتف سامسونغ: المُرسِل المزدوج: افتح الإعدادات، ثم توجه بعدها إلى الميزات المتقدمة، ثم اضغط على المرسل المزدوج، اختر بعدها التطبيق ، ثم اضغط زر التفعيل.


هواتف وان بلاس والتطبيقات الموازية: افتح الإعدادات، ثم اختر الأدوات المساعدة، ثم اضغط على التطبيقات الموازية وقم باختيار التطبيق، ثم اضغط زر التفعيل.
هواتف شاومي/ريدمي/بوكو والتطبيقات المزدوجة: توجه إلى الإعدادات، اضغط على شريط البحث واكتب التطبيقات المزدوجة، ثم اختر واتساب، ثم اضغط زر التفعيل.


هواتف فيفو/آيكو، استنساخ التطبيقات: اعثر على تطبيق واتساب في الشاشة الرئيسية، ثم انقر عليه مطوّلاً  بعدها، واضغط بعدها على أيقونة "+".

ليس عليك سوى إعداد نسخة مزدوجة من تطبيقي واتساب وواتساب للأعمال على هاتفك. ثم استخدم النسخ المزدوجة لتسجيل الدخول إلى حسابين إضافيين.

 

عربي بوست


 




 

 


 

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