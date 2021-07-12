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الإثنين، 12-07-2021 12:50 م

لتغيير الصوت في تيك توك .. اتبع هذه الخطوات

تطبيقات-تغيير-الصوت-2020


الوكيل الإخباري - أطلقت منصة تيك توك مجموعة تأثيرات صوتية جديدة في تطبيقاتها، ولذلك أصبحت قادرًا على تغيير الصوت في تيك توك.

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قم بالتوجه إلى تطبيق تيك توك ثم قم بالضغط على علامة + الموجودة أسفل الشاشة لتضيف الفيديو الخاص بك.

وبعد ذلك قم بتسجيل الفيديو كما ترغب، وعندما تنتهي قم بالضغط على علامة الإنتهاء أسفل الفيديو.

وعندما يبدأ التطبيق في استعراض الفيديو الذي قمت بتسجيله تجد في جانب الشاشة الأيمن مجموعة من الاختيارات لتعديل الفيديو.

قم باختيار تأثيرات الصوت من القائمة، وذلك يعرض لك مجموعة من التأثيرات والطرق التي يمكنك أن تغير بها صوتك.

 

حيث تستطيع اختيار تأثير الروبوت لجعل صوتك يشبه الروبوت أو كأنك تتكلم في ميكروفون معطوب وهكذا، وعندما تختار التأثير الذي ترغب في استخدامه قم بالضغط على علامة التالي.


وإذا كنت ترغب في إضافة المزيد من التعديلات على الفيديو الخاص بك فإنك يجب أن تقوم بذلك قبل الضغط على زر التالي.

 

حيث ينقلك هذا الزر إلى نافذة مشاركة الفيديو والإنتهاء من التعديلات، وتعمل تيك توك على إضافة المزيد من التأثيرات الصوتية بشكل مستمر.


كما يمكنك التعديل على مقاطع تيك توك التي لم تنشرها وقمت بحفظها كمسودة عبر اتباع نفس الخطوات.


وحتى تتمكن من الوصول إلى مقاطع المسودة فإنك تحتاج للضغط على صفحة الشخصية ثم اختيار المسودات من القوائم. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 



 




 

 


 

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