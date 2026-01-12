لتوفير المساحة على هواتف أندرويد.. غوغل بلاي يحصل على ميزة جديدة

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة في متجر غوغل بلاي تُعرف باسم أرشفة التطبيقات (App Archiving)، تهدف إلى مساعدة مستخدمي أندرويد على إدارة التخزين بشكل أفضل، لا سيما على الأجهزة ذات السعات المحدودة.

وتتيح الميزة إزالة الملفات غير الأساسية للتطبيقات غير المستخدمة مع الاحتفاظ بالبيانات والإعدادات، بحيث يظل التطبيق ظاهرًا على الشاشة ويمكن إعادة تشغيله بسرعة عند الحاجة، دون الحاجة لإعادة تسجيل الدخول أو ضبط الإعدادات من جديد. ويمكن للمستخدمين تفعيل الأرشفة تلقائيًا من إعدادات متجر بلاي، لتبدأ العملية عند اقتراب امتلاء مساحة الهاتف.



وتوفر أرشفة التطبيقات مساحة تخزين كبيرة، تصل أحيانًا إلى نحو 60% من حجم التطبيق الأصلي، مع الحفاظ على بيانات المستخدم ورموز التطبيقات. وتعد هذه الخطوة مفيدة بشكل خاص لمستخدمي الأجهزة القديمة أو ذات التخزين المحدود، ومن المتوقع أن تصبح الميزة جزءًا مدمجًا من النظام في التحديثات المستقبلية.