الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قصف إسرائيلي بمحيط بلدات رب ثلاثين ومركبا وحولا جنوبي لبنان

الداخلية بغزة: 14 شهيدا إثر استهداف الاحتلال أبراج الصالحي بالنصيرات

قيادي في حماس يعلق على اقتحام الاحتلال مستشفيات غزة

مسؤول إسرائيلي: لم نكن نعتقد أننا سنعثر على مختطفين بمستشفى الشفاء

تطورات عسكرية على حدود لبنان

كتائب القسام: قصف عسقلان برشقة صاروخية

الجيش المصري يعلن الاستعداد لحدث عسكري ضخم

"القسام" تعلن عن استهداف ناقلة جند وتجمع للعدو

الكرملين تعلق على نية تركيا مقاضاة نتنياهو أمام "المحكمة الجنائية الدولية"

أمير قطر ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان التطورات بغزة

عاجل

تفاصيل عملية اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء

الأربعاء، 15-11-2023 01:49 م

لحاملي الآيفون ترقبوا.. أبل تعتزم إجراء تغييرات شاملة بنظام IOS 18 القادم

4545454


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "بلومبيرغ" Bloomberg الأميركية في تقرير أخير لها بأن أبل تنوي إجراء تغييرات كبيرة في نظام iOS 18 القادم لهواتف آيفون، وتخطط لإضافة ميزات وتصميمات جديدة وإدخال تحسينات كبيرة في الأداء والأمان.

اضافة اعلان


وزعمت "بلومبيرغ" أن إدارة أبل تنظر إلى نظام iOS 18 باعتباره سيكون "إصدارًا طموحًا وثوريًا"، حيث سيأتي بعد بضع سنوات من التحديثات المتواضعة نسبيًا لنظام التشغيل iOS، كما تأمل الشركة أن يساعدها النظام الجديد في دفع مبيعات هواتف آيفون 16 العام المقبل.

ويُعد نظام iOS 14 الصادر في عام 2020 آخر التحديثات الكبرى لنظام هواتف آيفون، وقد تمثلت أبرز ملامحه في دعم إضافة أدوات الويدجت إلى الشاشة الرئيسية.

 

ولم تشر "بلومبيرغ" إلى أي مزايا محددة قادمة في نظام iOS 18، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن أبل تعوّل كثيرًا على المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة التي تعكف على تطويرها داخليًا، وستكون أبرز تجلياتها الكشف عن نسخة محدثة ومحسنة من المساعد الشخصي "سيري".


وأفاد تقرير آخر نشرته الوكالة حديثًا بأن أبل واجهت العديد من الأخطاء والمشكلات في أنظمة التشغيل الجديدة القادمة، ومنها نظام iOS 18، مما اضطرها إلى إيقاف تطوير المزايا الجديدة فيها مؤقتًا.

ومن المنتظر الكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأبل خلال مؤتمر المطورين السنوي التي تعقده الشركة في منتصف كل عام، لتبدأ بعده فترة تجريبية لتلك الأنظمة، قبل إطلاقها بشكل نهائي لكافة المستخدمين بحلول خريف كل عام.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
whatsapp-logo

رغم مخاوف المستخدمين.. واتساب قد يبدأ بعرض الإعلانات

F-wup-iWsAAXbK_

6 رسائل لا تنقرها أبداً على هاتفك الذكي!

images

سناب شات يستعد لإطلاق عدسات "شات جي بي تي"

1699635041_image-780x470

آبل تدفع 25 مليون دولار بسبب تمييز في التوظيف

82023965557266142993

واتساب يختبر ميزة البحث عن الرسائل حسب التاريخ

1120236202026125770681-scaled

آبل تقرر تعليق تطوير برامج آيفون وماك مؤقتاً