لحذف حسابك من انستغرام نهائياً .. اتبع هذه الخطوات

الوكيل الإخباري- يُتيح الإنستغرام للمُستخدم إمكانية حذف حساب الإنستغرام نهائياً من الهاتف.

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ويُمكن حذف حساب الإنستغرام من الأندرويد، أو حذف حساب الإنستغرام نهائياً للآيفون من خلال اتّباع الخطوات الآتية

الذهاب للإنستغرام من خلال مُتصفّح الإنترنت، وتسجيل الدخول (Log in).

الانتقال إلى صفحة حذف الحساب على الإنستغرام (Delete Your Account).

تحديد سبب حذف حساب الإنستغرام من خلال القائمة المنسدلة التي تُظهر عدّة خيارات تظهر على الشاشة.

إدخال رمز المرور (Password) الخاص بحساب الإنستغرام في المُكان المُخصص.

النقر على أمر حذف حسابي نهائياً (Permanently delete my account).





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