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الإثنين، 31-05-2021 10:29 ص

لحذف حساب جوجل بطريقة آمنة.. 4 خطوات عليك اتباعها

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الوكيل الإخباري _ يعتبر حساب جوجل محركاً رئيساً للهاتف الذكي، فمن خلاله يحصل المرء عنوان البريد الإلكتروني سواء للاستخدام الشخصي أو المهني، ويتحقق تسجيل الدخول إلى العديد من المواقع الإلكترونية، إضافة الى الخدمات الأخرى، كخدمة التخزين السحابي وخدمة الدفع للألعاب أو البرامج.

وعادة ما يرغب البعض بالتخلي عن حساب غوغل لسبب ما، من خلال هذه الخطوات :


1. بعد فتح حساب جوجل، على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، يتم الانتقال إلى الصفحة التالية myaccount.google.com .

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2. إلى اليسار، هناك قائمة تحتوي على العديد من الخيارات، من ضمنها خيار “البيانات والتخصيص”، وبالتالي يجب النقر عليه.

 

3. مع التمرير إلى الأسفل، ينقر على “حذف خدمة أو حسابك”.

 

4. ينقر على “حذف الحساب” بعد ذلك.

 

وقبل الخطوات سالفة الذكر، لا تغفل عن هذه الأشياء:
1. حذف الحساب يعني فقدان كل البيانات والمحتوى في هذا الحساب، مثل رسائل البريد الإلكتروني والملفات والتقويم والصور.

 

2. حذف الحساب لن يمكن المستخدم من الحصول على الخدمات الأخرى التابعة لشركة جوجل.

 

3. حذف الحساب لا يمكن من الوصول إلى الاشتراكات والمحتوى الذي سبق أن اشتراه المستخدم عبر هذا الحساب على “يوتيوب” أو “جوجل بلاي”، مثل التطبيقات والأفلام والألعاب والموسيقى والبرامج التلفزيونية.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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