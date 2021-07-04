لحفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك.. اتبع هذه الخطوات

الوكيل الإخباري - أثناء تصفحك لمنصة فيسبوك في بعض الأحيان قد تصادف مقطع فيديو يشد انتباهك وتريد مشاهدته كاملًا، ولكن بسبب انشغالك قد لا تتمكن من ذلك.





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حفظ مقطع فيديو نشره صديق



1-ابدأ تشغيل الفيديو الذي تريد تنزيله من فيسبوك.

2- انقر بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل مشغل الفيديو.

3 - من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار إظهار رابط URL للفيديو.

4 - اضغط على رابط URL، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن وحدد خيار نسخ.

5 - افتح علامة تبويب جديدة في المتصفح ثم الصق رابط URL في شريط العناوين.

6 - قم باستبدال أحرف www بعبارة mbasic ثم اضغط زر الإدخال في لوحة المفاتيح.

7 - اضغط على مقطع الفيديو في الصفحة التي تظهر لك.

8 - يتم بدء التشغيل التلقائي لمقطع الفيديو في علامة تبويب أخرى.

9 - في علامة التبويب التي تحتوي على مقطع الفيديو قيد التشغيل، اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن.

10 - من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار حفظ الفيديو باسم.

11 - قم بتسمية مقطع الفيديو الجديد في مربع الحوار الذي يظهر لك، ومن ثم اختر موقع حفظ الملف واضغط على خيار حفظ.



حفظ مقطع فيديو نشرته عبر حسابك في فيسبوك :

1 - انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي ضمن فيسبوك.

2 - اضغط على علامة التبويب المزيد.

3 - من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار مقاطع الفيديو.

4 - اضغط على خيار مقاطع الفيديو الخاصة بي.

5 - انقر على رمز القلم الموجود في أعلى الجهة اليسرى من الصورة المصغرة للفيديو الذي تريد تنزيله.

6 - هنا يمكنك اختيار تنزيل مقطع الفيديو بدقة قياسية SD أو دقة عالية HD.

7 - عندما يظهر مقطع الفيديو في نافذة جديدة، اضغط على النقاط الثلاثة في أسفل الجهة اليمنى من مشغل الفيديو.

8 - في القائمة التي تظهر لك، حدد خيار تنزيل.

حفظ مقطع فيديو فيسبوك في أندرويد أو آيفون :

1 - قم بتثبيت التطبيق في هاتفك، وهو متاح مجانًا لمستخدمي آيفون في آب ستور ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي.

2 - قم بفتح التطبيق في هاتفك ثم اضغط على خيار إضافة حساب.

3 - اختر فيسبوك ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

4 - تصفح منصة فيسبوك عبر التطبيق بدلاً من تطبيق فيسبوك الرسمي.

5 - عند العثور على مقطع فيديو تريد تنزيله في هاتفك، اضغط على زر التنزيل الموجود في أسفل الجهة اليسرى من المقطع.

6 - قم بالموافقة على إذن وصول التطبيق إلى معرض الفيديو في الهاتف

يبدأ تنزيل الفيديو مباشرة في هاتفك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







