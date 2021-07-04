لحفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك.. اتبع هذه الخطوات

الوكيل الإخباري - أثناء تصفحك لمنصة فيسبوك في بعض الأحيان قد تصادف مقطع فيديو يشد انتباهك وتريد مشاهدته كاملًا، ولكن بسبب انشغالك قد لا تتمكن من ذلك.
حفظ مقطع فيديو نشره صديق
1-ابدأ تشغيل الفيديو الذي تريد تنزيله من فيسبوك.
2- انقر بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل مشغل الفيديو.
3 - من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار إظهار رابط URL للفيديو.
4 - اضغط على رابط URL، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن وحدد خيار نسخ.
5 - افتح علامة تبويب جديدة في المتصفح ثم الصق رابط URL في شريط العناوين.
6 - قم باستبدال أحرف www بعبارة mbasic ثم اضغط زر الإدخال في لوحة المفاتيح.
7 - اضغط على مقطع الفيديو في الصفحة التي تظهر لك.
8 - يتم بدء التشغيل التلقائي لمقطع الفيديو في علامة تبويب أخرى.
9 - في علامة التبويب التي تحتوي على مقطع الفيديو قيد التشغيل، اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن.
10 - من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار حفظ الفيديو باسم.
11 - قم بتسمية مقطع الفيديو الجديد في مربع الحوار الذي يظهر لك، ومن ثم اختر موقع حفظ الملف واضغط على خيار حفظ.
حفظ مقطع فيديو نشرته عبر حسابك في فيسبوك :
1 - انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي ضمن فيسبوك.
2 - اضغط على علامة التبويب المزيد.
3 - من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار مقاطع الفيديو.
4 - اضغط على خيار مقاطع الفيديو الخاصة بي.
5 - انقر على رمز القلم الموجود في أعلى الجهة اليسرى من الصورة المصغرة للفيديو الذي تريد تنزيله.
6 - هنا يمكنك اختيار تنزيل مقطع الفيديو بدقة قياسية SD أو دقة عالية HD.
7 - عندما يظهر مقطع الفيديو في نافذة جديدة، اضغط على النقاط الثلاثة في أسفل الجهة اليمنى من مشغل الفيديو.
8 - في القائمة التي تظهر لك، حدد خيار تنزيل.
حفظ مقطع فيديو فيسبوك في أندرويد أو آيفون :
1 - قم بتثبيت التطبيق في هاتفك، وهو متاح مجانًا لمستخدمي آيفون في آب ستور ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي.
2 - قم بفتح التطبيق في هاتفك ثم اضغط على خيار إضافة حساب.
3 - اختر فيسبوك ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
4 - تصفح منصة فيسبوك عبر التطبيق بدلاً من تطبيق فيسبوك الرسمي.
5 - عند العثور على مقطع فيديو تريد تنزيله في هاتفك، اضغط على زر التنزيل الموجود في أسفل الجهة اليسرى من المقطع.
6 - قم بالموافقة على إذن وصول التطبيق إلى معرض الفيديو في الهاتف
يبدأ تنزيل الفيديو مباشرة في هاتفك.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية