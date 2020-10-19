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الإثنين، 19-10-2020 10:35 ص

لراحة عينيك.. حيلة بتطبيق واتساب لا يستخدمها الكثيرون

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الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من الاجهاد في العين خاصة عند استخدام محادثات واتساب لفترات طويلة ، ويعود ذلك الى حجم الخط حيث انه يتسبب في اجهاد كبير لعينك اذ لم يكن مناسبًا بدرجة كافية وذلك بسبب التحديق المستمر لقراءة رسائل التطبيق، خاصة أن كنت تعاني من ضعف البصر أو مشاكل الصداع.


وهناك حيلة بسيطة يجهلها بعض المستخدمين حيث يمكنك تعديل حجم الخط لتسهيل قراءة رسائلك على واتساب، لذا يمكنك ضبط حجم الخط على واتساب باتباع الخطوات التالية:

- تنسيق حجم الخط من إعدادات واتساب:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك .

2. اضغط على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة، للوصول إلى قائمة الإعدادات Settings .

3. من الإعدادات افتح خيار الدردشات Chats، ثم حجم الخط Font size.

4. يمكنك اختيار تنسيق الخط من بين الحجم  الصغير أو المتوسط أو الكبير حسب تفضيلك.

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- تنسيق حجم الخط أثناء استخدام التطبيق:

1. الخط المائل: لإرسال رسالتك بخط مائل ضع علامة التسطير قبل وبعد النص (_نص_).

2.الخط العريض: ضع علامة النجمة قبل النص وبعده (*نص*).

3. لكتابة رسالة يتوسطها خط: قم وضع رمز التلدة قبل النص وبعده (~ نص ~).

المصدر : صدى البلد

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