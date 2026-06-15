لعبة عمرها 40 عاماً تُباع بـ3 ملايين دولار.. والسبب سيُدهشك

وتُعد النسخة من أقدم الإصدارات غير المستخدمة للعبة، وحصلت على تقييم استثنائي يؤكد حالتها الممتازة. كما تنتمي إلى دفعة إنتاجية نادرة لم يتبقَّ منها سوى عدد محدود من النسخ المعروفة.
وزادت قيمتها بعدما اكتُشفت داخل علبة جديدة لجهاز نينتندو، حيث بقيت محفوظة دون استخدام لما يقارب 40 عامًا، ما جعلها واحدة من أثمن ألعاب الفيديو في العالم.
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