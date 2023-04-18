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الثلاثاء، 18-04-2023 02:45 م

لعبة مونستر هانتر قادمة إلى هواتف أندرويد وآي أو إس

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الوكيل الإخباري - أعلن استوديو Niantic الذي يقف وراء لعبة بوكيمون غو عن مشروع جديد سيبدأ العمل به في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لإنتاج لعبة مونستر هانتر ناو.

وسيشهد التعاون مع CAPCOM جلب Niantic لأحد الامتيازات الأكثر شهرة إلى الهاتف المحمول. وستنطلق اللعبة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن الإصدار التجريبي المغلق سيبدأ في 25 أبريل (نيسان) لمن يرغبون في تجربتها في وقت مبكر.

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وستجمع اللعبة لاعبين معاً لمطاردة الوحوش. ومع بيع أكثر من 90 مليون وحدة على مستوى العالم، تعد لعبة مونستر هانتر واحدة من أكثر سلاسل الألعاب شيوعاً، لذلك من المتوقع أن تكتسب لعبة الهاتف المحمول القادمة الكثير من الشعبية.

 

ومع ذلك، أعلنت الشركة أن مونستر هانتر ناو سيتم تصميمها ليستمتع بها الجميع، وليس فقط قدامى المستخدمين للسلسلة. وتم الكشف عن عنصر يسمى Paintball، والذي يمكن استخدامه على وحش لجلبه إلى المنزل ومطاردته لوحده.


وهناك آلية أخرى مثيرة للاهتمام تسمح للاعبين بتمييز الوحوش عند مرورهم بعنصر Paintball، حتى يتمكنوا في النهاية من اصطيادها بعد العودة إلى المنزل. إنه مفهوم مثير للاهتمام يلغيالحاجة إلى أن تكون دائماً على الإنترنت للبحث عن الوحوش في البرية.

 

ومن الواضح أن مونستر هانتر ناو ستستخدم تقنية Niantic القائمة على الموقع و AR (الواقع المعزز) الذي يغطي العالم الحقيقي بمخلوقات خيالية. وإذا كانت فكرة أن تكون صياداً وأن تتعاون مع الأصدقاء لاصطياد أشرس الوحوش، فقد فتحت مونستر هانتر ناو بالفعل التسجيلات المسبقة.


وللراغبين بالمشاركة في الإصدار التجريبي المغلق المقرر الأسبوع المقبل، يمكن التسجيل في MonsterHunterNow.com. ويتوقع أن تكون اللعبة متاحة مجاناً عند إطلاقها على أندرويد و iOS في سبتمبر (أيلول).

 

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