لعبة 'هوغوورتس ليغاسي' تحقق إيرادات بأكثر من مليار دولار

الوكيل الإخباري - وصلت مبيعات لعبة الفيديو "هوغوورتس ليغاسي" المستوحاة من سلسلة كتب هاري بوتر إلى 15 مليون نسخة، فيما حققت إيرادات بأكثر من مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، منذ طرحها في العاشر من فبراير (شباط)، على ما أعلنت الشركة الناشرة لها الجمعة.



وتتيح هذه اللعبة التي ابتكرتها شركة "أفالانش سوفتوير" ونشرتها "بورتكي غايمز" التابعة لاستوديوهات "وارنر براذرز"، للاعب إمكان تجسيد دور أحد تلاميذ مدرسة هوغوورتس للسحر والشعوذة في القرن التاسع عشر، مع تلقي مجموعة دروس في السحر وتنفيذ مهمات عدة.

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وبينما لاقت اللعبة قبل طرحها إشادة من النقاد ومحبي قصص هاري بوتر، أثارت جدلاً كبيراً بين أوساط ألعاب الفيديو وخارجها بسبب المواقف المثيرة للجدل لمؤلفة سلسلة الكتب جاي كاي رولينغ.



وعلى الرغم من دعوات عدد من اللاعبين إلى مقاطعة اللعبة، فإنّ الجدل الذي أُثير حول "هوغوورتس ليغاسي" لم يؤثر على شعبية اللعبة وما حققته من مبيعات.



ويشير الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة إلى أنّ المؤلفة البريطانية لم تُشارك في ابتكار اللعبة.



وباتت "هوغوورتس ليغاسي" التي طُرحت بدايةً عبر الجيل الجديد من "بلاي ستايشن 5" و"إكس بوكس سيريز" وأجهزة الكمبيوتر، مُتاحة منذ الجمعة على أجهزة "بلاي ستايشن 4" و"إكس بوكس وان"، قبل أن تُصبح متوافرة في الصيف على "نينتيندو سويتش".

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