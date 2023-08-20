لعشاق العاب الموبايل .. 5 العاب ممتعة للاندرويد

الوكيل الإخباري- يمتلئ متجر أندرويد بالعديد من الألعاب المميزة التي توفر للمستخدمين الكثير من المتعة، حيث تختلف هذه الألعاب فيما بينها من حيث فكرة اللعب وحجم اللعبة، وطريقة لعبها وغير ذلك، وفيما يلي نعرض أبرز 5 ألعاب يمكن للمستخدمين ممارستها بكل سهولة كما يلى:



لعبة Drive Zone Online: Car Game



هي لعبة مجانية تأتي من تطوير Jet Games FZ-LLC، وتعد واحدة من أحدث الألعاب التى تمت إضافتها إلى متجر أندرويد، وهي من ألعاب محاكاة السيارات، وتتيح للمستخدمين التعديل على السيارة، فضلا عن توافر العديد من السيارات للاختيار من بينهم، إضافة إلى إمكانية السباق مع اللاعبين حول العالم.





لعبة Epic Age

واحدة من الألعاب الاستراتيجية، والتي تتميز بواقعية كبيرة فضلا عن وجود الكثير من الأسلحة، وتأتي بمساحات متعددة للعب وخوض الحروب الاستراتيجية، وذلك من خلال بناء جيش وتعزيزه بالدعم اللازم للدفاع عن الآخرين.



لعبة Farlight 84

واحدة من ألعاب الباتل رويال والتي تم إطلاقها حديثا، وهي مبنية على عالم المستقبل وتحديدا عام 2084، حيث يخوض اللاعب قتال ضد لاعبين أخرين حول العالم، حيث تتكون ساحة المعركة من 60 لاعب على غرار لعبة بابجي الشهيرة، ويتم استخدام الأسلحة التي توفرها اللعبة.



لعبة Battle Prime

هي لعبة من ألعاب منظور الطرف الثالث ومحاكاة القتال، وتتيح للمستخدمين اللعب بسلاسة ودقة عالية، كما تتيح للاعب اختيار شخصيات داخل اللعبة، والتي يتميز كل منها بقوات خارقة، وطرق متعددة للقتال، والتي يمكن الاختيار من ضمنها وتجربة أنواع أخرى من الحروب.



لعبة Go Fish!

تعد لعبة صيد السمك من الألعاب البسطية، التي يذهب فيها اللاعب في رحلات بحرية لاصطياد أكبر عدد ممكن من الأسماك، حيث تمتلئ اللعبة بمستويات متدرجة من الصعوبة كما يمكنك ترقية معدات الصيد الخاصة بك واكتشاف أنواع جديدة من الأسماك

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