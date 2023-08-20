الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

4 إصابات بتصادم مركبتين على طريق الكرك

السير: تعزيز تقاطعات المدارس برقباء السير

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

مرشحون للتعيين في وزارات ومؤسسات حكومية - أسماء

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في نابلس

الجامعة الأردنية: بدء استقبال طلبات التفوق الرياضي - رابط

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الجيش: بدء تقديم طلبات التجنيد للإناث والذكور - رابط

بدء العام الدراسي بالمدارس الحكومية اليوم

الأرصاد تكشف الحالة الجوية في المملكة الأحد

الأحد، 20-08-2023 09:04 ص

لعشاق العاب الموبايل .. 5 العاب ممتعة للاندرويد

game-play-4740277_1280


الوكيل الإخباري- يمتلئ متجر أندرويد بالعديد من الألعاب المميزة التي توفر للمستخدمين الكثير من المتعة، حيث تختلف هذه الألعاب فيما بينها من حيث فكرة اللعب وحجم اللعبة، وطريقة لعبها وغير ذلك، وفيما يلي نعرض أبرز 5 ألعاب يمكن للمستخدمين ممارستها بكل سهولة كما يلى:

لعبة Drive Zone Online: Car Game

هي لعبة مجانية تأتي من تطوير Jet Games FZ-LLC، وتعد واحدة من أحدث الألعاب التى تمت إضافتها إلى متجر أندرويد، وهي من ألعاب محاكاة السيارات، وتتيح للمستخدمين التعديل على السيارة، فضلا عن توافر العديد من السيارات للاختيار من بينهم، إضافة إلى إمكانية السباق مع اللاعبين حول العالم.


لعبة Epic Age
واحدة من الألعاب الاستراتيجية، والتي تتميز بواقعية كبيرة فضلا عن وجود الكثير من الأسلحة، وتأتي بمساحات متعددة للعب وخوض الحروب الاستراتيجية، وذلك من خلال بناء جيش وتعزيزه بالدعم اللازم للدفاع عن الآخرين.

لعبة Farlight 84
واحدة من ألعاب الباتل رويال والتي تم إطلاقها حديثا، وهي مبنية على عالم المستقبل وتحديدا عام 2084، حيث يخوض اللاعب قتال ضد لاعبين أخرين حول العالم، حيث تتكون ساحة المعركة من 60 لاعب على غرار لعبة بابجي الشهيرة، ويتم استخدام الأسلحة التي توفرها اللعبة.

لعبة Battle Prime
هي لعبة من ألعاب منظور الطرف الثالث ومحاكاة القتال، وتتيح للمستخدمين اللعب بسلاسة ودقة عالية، كما تتيح للاعب اختيار شخصيات داخل اللعبة، والتي يتميز كل منها بقوات خارقة، وطرق متعددة للقتال، والتي يمكن الاختيار من ضمنها وتجربة أنواع أخرى من الحروب.

لعبة Go Fish!
تعد لعبة صيد السمك من الألعاب البسطية، التي يذهب فيها اللاعب في رحلات بحرية لاصطياد أكبر عدد ممكن من الأسماك، حيث تمتلئ اللعبة بمستويات متدرجة من الصعوبة كما يمكنك ترقية معدات الصيد الخاصة بك واكتشاف أنواع جديدة من الأسماك

اضافة اعلان

 

الجديد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202381814165180714

اليابانيون يبتكرون طريقة للتغلب على حرارة الصيف

631

أثناء استخدام سماعات الرأس.. خاصية جديدة في أندرويد 14 لحماية الأذن

file

طرق فعالة للتخلص من إدمان الهاتف

2023817181354316Y7

آبل تخفض إنتاج سلسلة آيفون 15 لهذا العام

202381723519178S9

عالم يستخدم سحابة غوغل لعلاج أمراض القلب والسرطان

sign-1732791_640

قريباً .. الغاء خاصية "البلوك" على هذا التطبيق !

أخبار متعلقة
161065

غوغل تعمل على ميزة تبديل هواتف أندرويد أثناء المكالمات

55

تحذير هام من تطبيق يسرق رسائل "واتس آب" و"فيسبوك" الخاصة!

إذا-كانت-لديك-احذفها-فورا..غوغل-تحذر-من-تطبيقات-خبيثة-على-أندرويد

تحذير لمالكي اندرويد ..احذف هذه التطبيقات فورا

ج

تطبيق خبيث .. تحذير هام لأصحاب هواتف أندرويد

image

5 تطبيقات مخفية على هاتفك الذكي

15978193811663530478

غوغل تصدر تحذيراً هاماً لمالكي هواتف أندرويد القديمة