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الثلاثاء، 01-11-2022 04:51 م

لعشاق الفوتوشوب .. أداة جديدة لتجديد الصور القديمة في لحظات

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الوكيل الإخباري-أضاف برنامج «فوتوشوب» أداة جديدة من شأنها تجديد الصور القديمة في لحظات.

وأصبح بالإمكان تعديل الصور القديمة وإصلاحها وتلوينها بنقرة واحدة بحيث تبدو جديدة بواسطة أداة «استعادة الصور»، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» نقلاً عن «techradar».

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وما زالت الأداة الجديدة في مرحلة التجريب، ويمكن تحميلها بحجم 800 ميغابايت، ويمكن العثور عليها عن طريق فتح الصورة، والنقر فوق اختيار «عوامل التصفية» في شريط القائمة، ثم اختيار «عوامل التصفية العصبية».


ويهدف مرشح «استعادة الصور» القيام ببعض الأشياء، منها تحييد تغيرات الألوان واكتشاف الوجوه، وتعزيز التباين لمقاومة تأثيرات التلاشي الناتجة عن تقدم العمر على الصور القديمة.


يمكن لهذه التقنية إزالة الخدوش بحيث تكون مثالية للطبع، إضافة إلى تقليل الحبيبات والخدوش والبقع، ومعالجة الألوان التي تتأثر لقدم الصورة، وتلوينها إذا كانت اللقطة باللونين الأبيض والأسود فقط.


وأثبتت التقنية الجديدة قدرتها على تحقيق نتائج ممتازة، إلا أن العيب الوحيد هو تعرض الوجه لدرجة كبيرة من التداخل الرقمي تترك بعض التفاصيل بدرجات أقل.

 

 

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