للتخلص من فوضى البريد الإلكتروني.. إليك هذه النصائح

وفي حال امتلاء المساحة التخزينية للبريد، يمكن اتخاذ إجراءات فورية مثل حذف الرسائل الكبيرة التي تحتوي على مرفقات أو فرز الرسائل القديمة غير المهمة. كما يمكن البحث عن الرسائل حسب المرسل أو الموضوع لحذف الرسائل غير الضرورية مثل النشرات الإخبارية.
وينصح الخبراء أيضاً بإنشاء عنوان بريد إلكتروني منفصل للموضوعات الأقل أهمية مثل الإعلانات والنشرات الإخبارية، مما يساعد في الحفاظ على صندوق البريد الرئيسي مرتبًا وخاليًا من الفوضى.
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