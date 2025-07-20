للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها

وقدمت شركتا Apple وGoogle مجموعة من التوصيات التقنية التي تساعد في إطالة عمر البطارية، وفقاً لما نُشر في مواقع الدعم الرسمية لهاتين الشركتين.
وبحسب صفحة الدعم الخاصة بـApple، يُنصح المستخدمون بما يلي:
- عدم شحن البطارية حتى 100% طوال الوقت، بل الاكتفاء بشحنها بين 20% و80% للمحافظة على سلامة خلايا البطارية.
- تجنب درجات الحرارة العالية، إذ يؤدي تعريض الهاتف للحرارة المرتفعة (فوق 35 درجة مئوية) إلى تلف دائم في سعة البطارية.
- تفعيل ميزة "شحن البطارية المحسّن" في أجهزة iphone، والتي تقلل من استهلاك البطارية على المدى الطويل.
أما شركة Google، فقد أوصت عبر موقع الدعم الخاص بها المستخدمين بما يلي:
- تقليل سطوع الشاشة واستخدام الوضع الداكن لتقليل استهلاك الطاقة.
- إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية بشكل دائم.
- الاعتماد على شواحن معتمدة، وتجنّب الشحن باستخدام ملحقات غير أصلية.
وأشار خبراء من موقع "android authority" إلى أن تكرار الشحن الكامل بشكل يومي يسرّع من تدهور البطارية، مؤكدين أن "الشحن الجزئي هو الأفضل لبطاريات الليثيوم".
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