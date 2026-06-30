الثلاثاء 2026-06-30 11:06 ص

لماذا تسخن هواتف أندرويد؟ إليك الأسباب والحلول

ewr
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 09:14 ص

الوكيل الإخباري-  مشكلة ارتفاع حرارة هواتف أندرويد، مشيراً إلى أن الحد منها يعتمد على الاستخدام الذكي وضبط الإعدادات بما يحافظ على أداء الجهاز وعمر البطارية.

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وأوضح التقرير أن من أبرز أسباب سخونة الهواتف تشغيل التطبيقات الثقيلة مثل الألعاب والبث المباشر، أو استخدام الجهاز أثناء الشحن، إضافة إلى التعرض للحرارة المباشرة أو استخدام شواحن غير أصلية وضعف إشارة الشبكة.


وبيّن أن الهاتف قد يفعّل تلقائياً أنظمة حماية عند ارتفاع الحرارة مثل تقليل أداء المعالج، فيما أوصى الخبراء بإغلاق التطبيقات غير الضرورية، وتعطيل خدمات مثل الموقع والبلوتوث عند عدم الحاجة، وخفض سطوع الشاشة أو تفعيل وضع توفير الطاقة.


كما نصح التقرير بتجنب وضع الهاتف في أماكن حارة أو تبريده بطرق خاطئة مثل الثلاجة، مع الاستفادة من أدوات النظام المدمجة لتحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة.

 
 


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