لماذا تسعى الشركة المالكة لـ"تيك توك" إلى اقتراض 20 مليار دولار؟

وتهدف الشركة إلى دعم توسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع خطط لزيادة الإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالمجال.
وتأتي هذه الخطوة وسط منافسة متصاعدة بين شركات التكنولوجيا العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما لم تصدر "بايت دانس" أي تعليق رسمي بشأن المفاوضات.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تطور تقنية واعدة لعلاج العمى الوراثي
-
هل كانت الهواتف القديمة أكثر عملية من هواتف اليوم؟
-
سامسونغ تكشف عن Galaxy M47.. وهذه أبرز مفاجآته - فيديو
-
أندرويد 17 يدعم تقنية جديدة لتحسين الصوت اللاسلكي
-
هاتف جديد من Honor.. ميزة واحدة كفيلة بجذب المستخدمين
-
آيفون 18 برو.. 3 ميزات قد تجعل الترقية مغرية
-
زوكربيرغ يراهن على أسواق التنبؤ
-
ترامب يطالب ميتا بكشف نماذجها للذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها