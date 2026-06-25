لماذا تسعى الشركة المالكة لـ"تيك توك" إلى اقتراض 20 مليار دولار؟

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الوكيل الإخباري- تجري شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، محادثات أولية مع عدد من البنوك للحصول على قرض خارجي بقيمة تقارب 20 مليار دولار، في أكبر عملية اقتراض محتملة بتاريخ الشركة. اضافة اعلان





وتهدف الشركة إلى دعم توسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع خطط لزيادة الإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالمجال.



وتأتي هذه الخطوة وسط منافسة متصاعدة بين شركات التكنولوجيا العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما لم تصدر "بايت دانس" أي تعليق رسمي بشأن المفاوضات.









